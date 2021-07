Případ Vodháněl: plácl si s Šádkem, ale kluby se nedohodly. Proti byl i Bílek

Naposledy hrál na začátku února. Při výhře nad Brnem byl Jan Vodháněl na hřišti hodinu, pak ho Luděk Klusáček stáhl a od té chvíle nemá v lize ani minutu. V Ďolíčku měl oznámit, že nemá důvěru v trenéra, sportovního ředitele ani vedení klubu a chce pryč. Velký zájem měla Plzeň, ale přesun se zasekl na smlouvě, kterou záložník stále v Bohemians má.

„Na začátku května nám Honza oznámil, že chce přestoupit do Viktorie Plzeň. Od té doby probíhala jednání mezi kluby,“ prohlásil na tiskové konferenci klokanů před novou sezonou jejich sportovní manažer Miroslav Držmíšek. „Je hezké, že Honza se dohodl, ale nedohodla se Bohemka s Plzní. Deset dní zpátky se jednání ukončila a zůstává u nás,“ dodal.

Dohoda mezi kluby byla nutností přesunu, Vodháněl má totiž v Bohemians platnou smlouvu až do konce roku a Viktoria by ho z ní musela vyplatit. Adolf Šádek coby nový majitel ale v Plzni utahuje kohoutky a pokud do Prahy nabídl vůbec nějakou finanční kompenzaci, rozhodně nebyla dostatečná a v Ďolíčku ji odmítli.

Co dál? 24letý fotbalista je dál hráčem Bohemians, kde s ním ale příliš nepočítají. „Nepředpokládám změnu jeho přístupu a plánů. Nevidím to reálně,“ prohlásil Luděk Klusáček, který nehodlá na hřiště posílat fotbalistu, který za klub hrát nechce.

Aktuální přestupní období ještě zdaleka neskončilo, takže možností zůstává i přestup, jenže už zřejmě ne do Plzně. Viktoria podle informací iSport.cz po změně kouče postupně ztratila zájem. Michal Bílek si chce vybírat své posily a Vodháněl do jeho plánů nezapadá.