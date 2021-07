Trpišovský hodnotí letní posily Slavie: Krmenčík ještě nenaplnil potenciál

Aiham Ousou

Minulý klub: BK Häcken (na jaře hostoval v GAIS Göteborg)

„Při řešení stoperských problémů jsme se rozhlíželi do Evropy. První dvě volby nám bohužel nevyšly. Ani příchod Sheriffa Sinyana, ani dalšího hráče, který ze Švédska odešel do belgické ligy. Při pátrání jsme narazili na Aihama, který sice hrál jen druhou švédskou ligu na hostování, ale vypadal velice zajímavě. Měli jsme doporučení od spousty lidí. Po příletu do Prahy udělal obrovský dojem i osobnostně a lidsky, proto jsme se rozhodli do toho jít. Je to velmi výhodné na to, kolik mu je a jakou má výkonnost nebo parametry. Uvidíme, jak rychle se bude aklimatizovat. Absolvoval tři tréninky. Jsme domluvení s jedním českým klubem, kam by případně mohl jít hostovat, aby si co nejrychleji zvyknul na Česko.“