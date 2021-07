iSport podcast: Nedostatky Krmenčíka Trpišovský odstraní. Co posila a tlak?

Finální podpisy ještě chybí, ale zdá se, že stěhování explzeňského fotbalisty do Slavie nic nebrání. Ligový hegemon posledních let by za něj měl Bruggám zaplatit v přepočtu lehce přes 64 milionů korun. To v případě, že červenobílí postoupí do Ligy mistrů. Nadcházející ročník každopádně „Krmelec“ stráví v Edenu v rámci hostování.

„Nový hráč přicházející do Slavie běžně potřebuje určitý čas, aby si zvykl na nároky trenéra a vyladil souhru se spoluhráči. Někomu to trvalo půl roku, jinému rok. Rovněž u Krmenčíka očekávám, že takový čas bude potřebovat. Jenže z hlediska očekávání veřejnosti ho nedostane. Je přece fotbalistou, u něhož očekáváme, že okamžitě bude úspěšně nastupovat. To se však hned stát nemusí, a to zvýší tlak na jeho osobu. Zároveň předpokládám, že Trpišovský jeho hru zlepší. Krmenčík už přece některé zlozvyky odstranil, například místy ostudné padání v šestnáctce nebo v soubojích. Každopádně by měl být válečníkem, jenž se z trávníku hned zvedne nebo ještě lépe ani nespadne. Podívejme se na Jana Kuchtu, který měl podobné dispozice k penaltovým pádům a já osobně už tento nešvar u něj nevídám tak často,“ popisuje Filípek.

„Doufám, že Krmenčíka odnaučí padat pan Příhoda a nová komise rozhodčích. Na EURO jsme viděli současný trend, který snad přijde i k nám. Žádné simulace. Fotbal je mužný sport tělo na tělo. Pády se nepískají, to si musíme vzít i do české ligy. Aby hráči byli zvyklí na tento způsob hry a nedivili se, že jim to na mezinárodní scéně nikdo nepíská. V Evropě se hraje jinak,“ přitakává Hartman.

Kompletní audioverzi podcastu, v němž jsme řešili i návrat Thea Gebre Selassieho do Liberce či titulové ambice Sparty najdete ve všech podcastových aplikacích jako Spotify či YouRadio a na YouTube kanále deníku Sport.

0:00 úvod

0:25 odcházení / neodcházení Nicolae Stancia ze Slavie

9:48 Krmenčík ve Slavii

25:45 Mandous náhrada za Koláře?

30:25 co víme o Emilu Madsenovi

32:57 sparťanský útok na titul

40:48 Adolf Šádek – šéf Plzně i Brna?

49:02 Theo Gebre Selassie zpátky v Liberci

Předligový iSport podcast je i na YouTube kanále deníku Sport: