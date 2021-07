Vše o startu ligy: zápasy jde odložit do 25. kola. Kolik diváků smí na stadion?

Už v sobotu to vypukne. Sezona 2021/22 nejvyšší fotbalové soutěže. Zásadní je, že se vrací model s nadstavbou a všechny zápasy poběží už jen výhradně na stanici O2 TV Sport. Nejdůležitější úkol pak zní: uchránit se dalších zásahů koronaviru a dostat zpět co nejvíce fanoušků na stadion. Kolik jich do hlediště může nyní? Odpovědi nejen na tuto otázku dává přehled serveru iSport.cz, kde najdete i klíčová data nadcházejícího ročníku.

Očkovat! Dohrát!

I nad novou sezonou se navzdory rozvolnění vznáší strašidlo COVIDu, panují obavy, zda na podzim nepřijde další vlna, navíc mutace delta je horší. Jak by to bylo s odkládáním zápasů? Možné to je do 25. kola, po něm už nikoli – utkání by byla kontumována. „Hledali jsme nejzazší termín,“ tvrdí šéf LFA Svoboda. Cestou, jak komplikacím předejít, je mít komplet naočkována mužstva. Tak, jak to slibuje při vstupu do sezony například pražská Slavia. „Víme, že k tomu odpovědně přistupují pohároví účastníci. V ostatních na očkování podle našich informací apelují. Věřím, že většina hráčů bude naočkována a že se situace začne zklidňovat,“ říká Svoboda.

Při pozitivním testu v mužstvu by neměli očkovaní hráči – po přetestování – skončit v karanténě. V té naopak skončí ti, kteří přišli s pozitivně testovanými do kontaktu a nebyli plně očkováni. Karanténa by měla být čtrnáctidenní a ukončena negativním PCR testem.