Ředitel Baníku: Cílem je první šestka. Sezona bude výjimečná oslavami

Jaká sezona vás čeká?

„Pro nás všechny výjimečná tím, že Baník bude slavit sto let od založení, s čímž bude spojena řada akcí. Nachystali jsme si pro fanoušky mnoho překvapení, budeme je prezentovat osmého září na samostatné tiskové konferenci, kde rovněž odhalíme nové dresy pro rok 2022.“

Na těch současných nebude nový partner Fortuna?

„Kontrakt s Fortunou má různé fáze, teprve všechno nabíhá. Na dres půjde společnost v příští sezoně, ale už teď je třeba její logo na vycházkovém oblečení. Jsme rádi, že jsme posílili ekonomické zázemí, podařilo se nám sehnat nové významné partnery. Kromě Fortuny, se kterou jsme uzavřeli dlouhodobou spolupráci, je generálním partnerem akademie Hyundai z Nošovic.“

S tím vším včetně posil samozřejmě souvisí vysoké ambice...

„Po debatě se sportovním ředitelem a trenérským týmem jsme si stanovili za cíl umístění v první skupině FORTUNA:LIGY, zapracování nových hráčů a další začleňování odchovanců do prvního mužstva.“

Mistrovská skupina je široký pojem: první, ale taky třeba pátá nebo šestá nepohárová příčka.

„Vrchní skupina je cíl, umístění v ní je s otazníkem. Nárokem je Baník posunout. Víte, na tiskovce zaznělo, že bychom se měli poučit z minulých sezon, kdy se nahlas říkaly cíle. Ale Baník musí mít cíle, protože je to velký klub s velkým významem pro region a fanoušky. Nicméně....“

Opatrnost je na místě?

„Musíte brát v potaz i druhou stranu – že mít tak vysoké cíle nemá oporu v nedávné historii Baníku. Po sezoně 2017/18, kdy jsme se zachraňovali v posledním kole, jsme následně skončili pátí. Nevím, jestli to někdy někdo v klubu řekl naplno, tak to řeknu já: překvapili jsme sami sebe. Laťka byla vysoko, pořád jsme měli v hlavách tu záchranu a věděli jsme o investicích, které jsme dělali. Pak jsme byli šestí, to bylo podobné.“

A naposledy osmí.

„Minulá sezona nebyla povedená. Kdyby byla, neměli bychom teď jiného trenéra než loni. Kádr byl vhodně doplněn o hráče, které typologicky Baník neměl. Víme, co od týmu čekat. A taky jsem rád, že se nám podařilo přivést Tomáše Galáska, hráčskou legendu, která zkvalitní náš trenérský tým.“