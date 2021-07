Příhoda je velký profík, říká šéf Fortuny. Co by chtěl z ligy na ČT?

Jako generální partner fotbalové ligy je vidět, ostatně soutěž nese její jméno. Umí se však ozvat i v zákulisí, v minulosti například když šlo o rozhodčí a o to, kdo je bude řídit. Takhle sázková společnost Fortuna finančně přispěla na plat někdejšího předsedy jejich komise Michaela Listkiewicze. Do ročníku 2021/22 v ní došlo k převratné změně: v jejím čele se ocitl Radek Příhoda a přivedl si své lidi. „Vnímám to velmi pozitivně, je to velký profesionál,“ tvrdí ředitel Fortuny David Vaněk. Ani letos neprozradil, kolik od ní putuje do fotbalu ročně peněz, celkově hovoří o víc než půl miliardě korun. „Věřím, že tahle sezona se ponese ve znamení návratu do normálu i fanoušků,“ říká.

Ledy se hnuly. Nejprve se loni ze Strahova, sídla fotbalové asociace, skutálel mocný boss Roman Berbr. Pak došlo na mnoha místech ke změnám i dole, v okresech a krajích. A nakonec zase nahoře: předsedou FAČR se stal Petr Fousek. Díky změně na samém vrcholu tuzemské fotbalové pyramidy byl jmenován novým šéfem komise Radek Příhoda. Ten nahradil dočasného šéfa: Portugalec Vítor Manuel de Melo Pereira přišel z UEFA na žádost dosluhujícího předsedy FAČR Martina Malíka.

Bylo to v krátké době už podruhé, co arbitrům velel cizinec. Předtím v létě 2016 Malíkův předchůdce Miroslav Pelta „angažoval“ z Polska Michaela Listkiewicze. Po roce však svérázný boss rezignoval kvůli dotační aféře a Berbr vyvíjel aktivity, jak se Listkiewiczce zbavit. A šel na to přes peníze. Respektive jeho plat. Právě tehdy se do hry v tichosti vložila Fortuna. „Pana Listkiewicze a jeho komisi jsme podporovali. V onu kritickou dobu v případě pana předsedy i finančně,“ potvrzuje Vaněk.

Vydrželo to rok, pak na Berbrův popud vystřídal Listkiewicze Jozef Chovanec. S pádem velkého fotbalového intrikána však přišel loni i jeho konce a Pereirův nástup. Otázka nového šéfa komise arbitrů pak byla těsně svázána s volbami předsedy FAČR. „I my jsme čekali na jejich výsledky. Jsme rádi, že vše proběhlo relativně v klidu. A že předseda byl zvolen hned napoprvé. Po této stránce to hodnotíme kladně,“ tvrdí Vaněk. Výsledek valné hromady i obsazení Výkonného výboru FAČR následně otevřelo dveře Příhodovi. „My jsme se toho tentokrát vůbec nezúčastnili. A ani jsme neměli důvod do něčeho zasahovat,“ říká na tohle téma Vaněk.

Příhodu v čele komise vítá. „Vnímám to velmi pozitivně. Známe se, byli jsme v kontaktu, znal jsem i důvody, proč končil kariéru sudího,“ vrací se šéf Fortuny do prosince 2018, kdy Příhoda i kvůli poměrům v českém fotbale skončil s pískáním. Nyní bude tím, kdo na arbitry dohlíží. „Beru ho jako velkého profesionála. Mé velké přání je, ať mu jeho mise vyjde. A ne jen kvůli němu osobně, ale i celému fotbalu a nám, partnerům. Aby rozhodčí – a bude to dlouhá cesta – předváděli to, co jejich kolegové na EURO. To je jasný cíl. Pan Příhoda to tak vnímá a také o tom v médiích mluvil,“ pochvaluje si Vaněk.

Za podstatné přitom považuje, že Příhoda je ochoten – přinejmenším zatím – otevřeně mluvit o svých krocích a slibuje, že komise bude informovat o verdiktech. „Na panu Listkiewiczovi a jeho komisi bylo dobré, že komunikovala, a to i prostřednictvím svého šéfa. Vnímám to tak, že pan Příhoda je stejné nátury. To je samozřejmě zásadní věc. Nelze se uzavřít, je třeba vše vysvětlovat. A nejen ohledně VAR – ve stylu měla být penalta, neměla. Jde o celkovou otevřenost vůči veřejnosti. Teprve to přinese důvěryhodnost,“ je přesvědčen Vaněk.

Jinou velkou změnou pro novou sezonu je skutečnost, že zápasy FORTUNA:LIGY vysílá výhradně už jen placená stanice O2 TV Sport. To znamená, že Česká televize přišla o čtvrtou volbu z každého kola. To, aby byla alespoň některá ligová utkání na volně přístupném kanále, by přitom mohlo být v zájmu partnerů a sponzorů ligy. Podle Vaňka však Fortuna žádný tlak v tomto směru nevyvíjí, trend placeného fotbalového obsahu je podle něho nezvratný. „Myslím, že už jsme za milníkem. Bude to už čtvrtá sezona, kdy O2 TV ligu vysílá, stejně měla nejatraktivnější zápasy,“ připomíná.

To však neznamená, že by byla ČT pro ligu bezvýznamná. „Co je velmi důležité a co velmi podporujeme: aby Česká televize mohla vysílat highlighty, aby měla pořad, kde budou záběry ze zápasů, kde bude probíhat debata. Aby to nebylo koncentrováno jenom na O2 TV. Tímto směrem vedeme i naši diskusi,“ přibližuje Vaněk. „I když pozor, máme omezené možnosti, nevlastníme televizní práva. Ale z pozice generálního partnera bychom byli rádi, aby liga na České televizi rezonovala i nadále.“

Ani u příležitosti startu nového ligového ročníku Vaněk neprozradil, kolik ročně Fortuna do českého fotbalu, jehož partnerem je od roku 2016, dává. „Nemohu to říct, jsme vázáni mlčenlivostí,“ namítá. „Ale za pět let jsme poskytli daleko přes půl miliardy korun, což se týká i podpory amatérských klubů a akcí na stadionech,“ prozradil alespoň.