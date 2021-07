Smetana po prohře v Jablonci: Musíme vyskočit výš. Co Sor a Lischka?

Baník vstoupil do nového ligového ročníku porážkou 0:1 v Jablonci. Určitě ale nemusel. Ve druhém poločase pohrdl několika zajímavými příležitostmi, branku inkasoval dvě minuty před koncem hlavičkujícího Václava Pilaře. „Mohli jsme odjet s bodem, který by byl cenný,“ smutnil ostravský trenér Ondřej Smetana.

Jak moc vás mrzí, že vám dal gól hlavou jeden z nejmenších hráčů na hřišti?

„Propadli jsme ve středu, nezachytili jsme náběh. Přišel centr na zadní tyč, musíme vyskočit výš. Jestli to byl Pilař, nebo Kubista, je ve finále jedno. Kdyby tam byl jakýkoliv hráč, musíme tu situaci uhrát. Zvlášť v 88. minutě. Mohli jsme odjet s bodem, který by byl cenný. Štve mě to.“

Zklamalo vás, jak jste naložili s řadou šancí?

„Jestli chceme být úspěšní a bodovat, góly musíme dávat. Chyba vzadu mě mrzí stejně, jako když nedáme gól vepředu. Když nejsme efektivní, je to stejná chyba.“

Jablonec - Baník: Pilař udeřil po Pleštilově centru, domácí rozhodli o výhře 1:0!

Dali jste gól, který ale nakonec neplatil. Tušil jste, že nebude uznán?

„Přiznám se, že se raději raduji až po zápase. Emoce jsem držel. Když jsem viděl, že to zkoumá VAR, věděl jsem, že je zle. Situaci jsem ještě neviděl. Ale VAR uznal ofsajd, tak to byl ofsajd.“

Ve druhé půli vám pomohl Yira Sor. Řekl si o základní sestavu?

„Už se objevil v základní sestavě, zase se v ní objeví. Myslím, že v tomhle utkání byl ideální scénář pro něj, aby přišel ve druhém poločase. Má před sebou budoucnost, proto je tady, proto s ním pracujeme.“

Jak se vám líbili noví hráči?

„Lukáš Budínský se k nám připojil později, byl vhozen do vody. Bylo pro něj těžké nastoupit po dlouhé době, protože nám vypadli dva důležití hráči. Ale je to kvalitní a zkušený hráč, myslím, že to zvládl. I když ve středu jsme hlavně v první půli nebyli silní v defenzivě, soupeř měl mít víc prostoru, než měl mít. Ale myslím, že to dneska zvládl. Stejně jako David Lischka na pozici stopera. Jablonec měl na můj vkus spoustu situací, kdy obrana měla reagovat líp a kdy jsme měli být kompaktnější. Nemyslím, že to bylo bez chyby, ale určitě předvedl výkon, na kterém by mohl stavět a posouvat se dál.“

