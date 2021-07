Vrba: Věděl jsem, že máme na obrat spoustu času. Co řekl k obraně?

První ligové kolo a hned přestřelky. Jinak to snad v případě Sparty ani dopadnout nemohlo. Navzdory opakovaným nedorazům v defenzivě Letenští první krok zvládli a výhrou 3:2 nad Sigmou se naladili na blížící se šichtu proti Rapidu ve druhém předkole Ligy mistrů. „Potřebujeme se hlavně ponaučit z naší defenzivy, kde jsme udělali několik chyb. Aby se to neopakovalo,“ zdůraznil kouč Pavel Vrba.

Diváky zápas se Sigmou určitě bavil, ale co vás?

„Výtky určitě budou, ale vezmu to jinak. Obě mužstva ukázala, že jsou na novou sezonu připravená. Baví je spíš ofenziva než defenziva. Pro diváka to bylo zajímavé utkání, což je dobře. Pro nás super, že máme tři body. Výhrady ale mám.“

K fungování defenzivy, že?

(Pokyvuje hlavou) „První situace vznikla po špatně rozehrané standardce, Olomouc pak ten brejk sehrála dobře. Druhý gól vyplynul z našeho nedůrazu, kdy jsme neodehráli balon, a soupeř nás potrestal. Sigma mohla dát i další góly, ale i my měli dost šancí. Pro nás trenéry to bylo trochu divočejší.“

Neměl jste strach, co s týmem rychle inkasovaná branka udělá?

„Byl to začátek utkání, třetí minuta. Věděl jsem, že máme spoustu času, abychom ukázali svojí ofenzivní sílu. To se nám i povedlo.“

Nemělo být přesto vstřelených branek ještě víc?

„Šancí jsme si vytvořili dost, gólů mohlo být víc. Možná nám v útočné fázi chybělo víc přesnosti a klidu. Ale plynulo to i z toho, že Olomouc byla aktivní, chtěla hrát fotbal. Myslím, že to byl fotbal, který snese vysoké měřítko.“

Jak jste byl spokojený s kooperací Caspera Höjera a Jakuba Peška na levé straně hřiště?

„Myslím, že zápas odehráli slušně, i když i oni se podíleli na defenzivě a tom, že všechno nebylo úplně nejlepší. V ofenzivě nám můžou pomoct, abychom byli ještě silnější, než jsme byli minulý rok. Oba hráči jsou hodně ofenzivní, ale musíme být někdy trochu chytřejší a nepouštět soupeře do tolika situací.“

Co vám zápas ukázal směrem k blížící se odvetě s Rapidem?

„Sigma nás na to dobře připravila. Ukázala něco podobného, jako tu čekáme od Rapidu. Hrála ze zajištěné obrany a chodila do brejků. Byly tam momenty, které si musíme rozebrat. Olomouc nám ukázala, co musíme zlepšit. Potřebujeme se hlavně ponaučit z naší defenzivy, kde jsme udělali několik chyb. Aby se to neopakovalo.“

Oproti utkání ve Vídni jste tentokrát vsadil na výrazně ofenzivnější sestavu. Je to předzvěst toho, co budete chtít ukázat i v odvetě?

(Usměje se) „Nechte se překvapit. Ale určitě víme, že musíme vyhrát, abychom postoupili.“

