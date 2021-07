ONLINE: Plzeň - Boleslav. Vyjde Škodovi ligový comeback?

FORTUNA:LIGA se dnes vrací i do Štruncových sadů. Plzeň v nich pod vedením Michala Bílka přivítá Mladou Boleslav, přičemž Viktoria bude chtít navázat na sérii osmi domácích ligových zápasů v řadě, v nichž zůstala neporažena. V dresu Středočechů by se na hřišti naopak mohl objevit velezkušený útočník Milan Škoda, který se v pětatřiceti letech vrátil po turecké štaci zpět do Čech. ONLINE přenos i aktuální VIDEA z duelu sledujte od 16:00 na iSport.cz.