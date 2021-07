Trpišovský chválil Plavšiče a souhru s Oskarem: Náš výkon gradoval

Ulevilo se vám po vydařeném vstupu do ligy?

„Jsem rád, že jsme to zvládli. Nebyli jsme po těch všech věcech, co se v létě staly, v jednoduché situaci. Bylo to na nás vidět prvních dvacet minut. Plus dobrý vstup Zlína do zápasu. Domácí byli kompaktní, silní v soubojích, dobře se pohybovali. Měli jsme na začátku problémy. Postupem času jsme se dostávali do tempa a zlepšovali se. Do druhé půli jsme vstoupili skvěle.“

Přesto jste se docela třásli o výsledek, co?

„Na konci jsme trošku ztratili půdu pod nohama. Nechali jsme se hodně zatlačit, přiletělo tam dost centrů. Ale celkově to byl dobrý zápas ve skvělém prostředí. Umělé osvětlení, výborná atmosféra. Po dlouhé době dobrý trávník. Domácí hráli fakt dobře, kombinačně, aktivně. Z naší strany to nebylo úplně týmové, ale na druhou stranu tam byly skvělé individuální výkony. Gradovalo to ve druhém poločase.“

Co říkáte na výkon posil?

„Plavšič hrál hodně aktivně, ve velkém pohybu. Ve druhé půli si skvěle rozuměl s Oskarem. Tlak, který jsme měli, byl hlavně zásluhou levé strany. Plavšič patřil k nejlepším hráčům. Ekpai se dlouho rozkoukával, prvních pětadvacet minut to bylo hodně špatné. Pak měl nějaké dobré momenty. Ve druhé půli byl po srážce hlavami otřesený. V půli ho šili. Dost nám pomohli střídající hráči. Hlavně Schranz vhodně doplnil Kuchtu. Podal velice dobrý výkon.“

Rozhodl Jan Kuchta, který přitom nebyl moc ve hře. Pořád jste věřil, že jeho chvíle přijde?

„Máte pravdu. Nebyl moc ve hře a byl nahoře dost odříznutý. V době, kdy dal gól, měl k němu jít Petar Musa a Ivan Schranz se posunout do strany. Kuchtič je schopný dát gól z každé pozice. To teď opět ukázal. Dal to levou z plného běhu nahoru. Ve vápně je silný. Zlín dobře bránil, stopeři i Conde.“

Stíhal jste sledovat Cheicka Condeho, jehož chtěla Slavia během minulé sezoně koupit?

„Hned na začátku měl dva hodně nepříjemné skluzy. (úsměv) Dokud měl síly, měli jsme s ním problém. Vyhrával dost osobních soubojů a udržel se na míči. Stejně jako Ibra (Traoré), který nás držel a dokázal se mu vyrovnat. Conde určitě patřil k lepším hráčům Zlína, ale byl na něm vidět pohybový výpadek. Je to dobrý hráč, ale momentálně o něm vůbec neuvažujeme.“

Kdy se zapojí reprezentanti?

„Kluci se v pondělí připojí k týmu. Potřebujeme jim dát v pátek aspoň část utkání, aby se před předkoly trošku rozehráli. Zápas nic nenahradí. Budeme to muset nějak vymyslet. Spousta hráčů ještě něco dodělává. Některé asi dáme stranou, nějak to prorotujeme. Zraněný byl Kuba Hromada, Honza Bořil má problémy z reprezentace. Peter Olayinka taky není stoprocentně zdravý.“

Proč nebyl ani na lavičce Dán Madsen?

„Byl tady s námi. Ale potřebujeme od něj jinou intenzitu a čísla. Bude hodně trénovat. Chtěli jsme mít na lavici víc ofenzivních hráčů a všichni se dostali do hry.“

