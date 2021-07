Přetlak na hrotu Slavie: jako v City! Kdo je jednička, zůstanou všichni?

Slavia se opírá o široký a kvalitní kádr, to se ví. Ovšem konkurence mezi útočníky vylétla do extrému. „Bojujeme o triko, abychom další zápas nebyli na tribuně,“ přiznal Jan Kuchta, který jedinou brankou rozhodl vstupní utkání červenobílých do sezony ve Zlíně. „Bude záležet na typologii zápasu a aktuální formě,“ naznačil trenér Jindřich Trpišovský, jak bude forvardy využívat.

Mistr by neměl mít problém najít spolehlivého šutéra. Debaty z předminulé sezony o tom, zda Slavia takového hráče vůbec potřebuje a jestli pro svůj herní styl někoho takového najde, by měly zůstat pevně uloženy v archivu. Kuchta, Michael Krmenčík, Petar Musa, Stanislav Tecl i Ivan Schranz už jasně předvedli, že umí dávat góly.

Stačí se podívat na jejich osobní statistiky. Z nich lze například vyčíst, že nejhorší gólový průměr na zápas v české lize má Schranz. Na jednu branku potřebuje 3,3 utkání, což značí solidní produktivitu. Jen o pár setin lepší průměr mají Kuchta s Teclem. Nejúčinnější je Krmenčík, jemuž stačí na jednu trefu 2,35 utkání.