Slavia má další posilu. Z Dukly přichází brankář Kinský mladší (18)

Talentovaný fotbalový brankář Antonín Kinský mladší přestoupil z Dukly do jiného pražského klubu Slavie. Osmnáctiletý syn stejnojmenného bývalého reprezentačního gólmana podepsal s úřadujícím českým mistrem smlouvu do června 2025 a během podzimní části sezony by měl chytat za třetiligovou rezervu červenobílých.

"Tonda patří do velmi talentované mladé české brankářské školy. Věřím, že s využitím personálního zázemí Slavie se ještě posune a naplno uplatní svůj potenciál. Připojuje se rovnou k A-týmu, se kterým bude pravidelně trénovat, a chytat by měl minimálně na podzim za B-tým," uvedl pro klubový web sportovní ředitel Slavie Jiří Bílek.

Kinský se těší na tréninky s reprezentačními gólmany Ondřejem Kolářem a letní posilou Pražanů Alešem Mandousem. "Chtěl bych Slavii poděkovat, že mi dala tuhle šanci. Je to smlouva na čtyři roky, proto cítím i velkou odpovědnost. Je tu nejlepší brankářská dvojice u nás, věřím, že mě to může hodně posunout. Slavia je top evropský klub, který si vybírá ty nejlepší hráče. Jestliže budu mít šanci s nimi trénovat, bude to pro mě skvělé a moc se na to těším," uvedl Kinský.

Posily “S” pod lupou: rychlá křídla, dánský import. Kdo vybral lépe?