RENTGEN: Ndiaye vs. Kalvach. Vyrovná se posila plzeňskému lídrovi?

Évian, Táborsko, Plzeň. Napíše Modou Ndiaye podobný příběh jako Abdallah Sima, který to vzal po stejné trase do Slavie? 24letý Senegalec každopádně vletěl do nové sezony jako velká voda a po letmém seznámení s českým fotbalem ve druhé lize patří v úvodu nového ročníku do základní sestavy Viktorie Plzeň. Kromě ligového duelu s Mladou Boleslaví nastoupil v Konferenční lize proti Brestu. Na vstup nadějného defenzivního záložníka se podíval v tradičním pořadu Rentgen redaktor deníku Sport Jakub Konečný. Moderuje Martin Pešout.