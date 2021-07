Trpišovský: Ať všichni zakončují jako Schranz. Co je s Bořilem?

Dva ze tří venkovních zápasů máte za sebou. Opět vítězně. Jaké z toho máte dojmy?

„Formujeme se za pochodu. Vstup máme dobrý, dva zápasy venku a máme šest bodů. Podali jsme ještě lepší výkon než ve Zlíně. Každopádně máme hodně změn. Někteří hráči jsou nerozehraní. Zaplaťpánbůh, že někteří kluci z lavičky zvládli aspoň 30 minut, protože na celý zápas se necítili. Utkání i kvůli tomu ztratilo v závěru tempo. Jsme spokojení s body, některými individuálními výkony, ale trochu nás trápí aktuální stav důležitých hráčů.“

Jak to vypadá se zapojením Michaela Krmenčíka, Jana Bořila či čerstvě zraněného Jana Kuchty?

„Honza Bořil si přivezl problém z nároďáku. Měl dlouhou pauzu. Začal trénovat a znovu se vrátil do stavu z EURO. Těžko říct, kdy bude k dispozici. Ani neběhá. Nemáme žádné predikce. Krmenčík ve čtvrtek absolvoval první týmový trénink, ale zatím jsme zvolili variantu, že si odpočine a bude mít regeneraci. Nechtěli jsme ho zavařit. Také přijel s lehkým zraněním. U Kuchty uvidíme. Měl zdravotní problém, kvůli kterému se musel večer odpojit na hotelu. Vyšetření dopadla lépe, vypadá to, že do týdne by mohl být zpátky.“

Navíc se blýskl Ivan Schranz hattrickem, takže bude v týdnu dilema kam s ním?

„Zamotal mi hlavu. Potvrdil dobrý výkon ze Zlína. Už v přípravě si počínal dobře. Hrál skvěle. Kdyby si v koncovce počínali i ostatní jako on, mohli jsme branek vstřelit víc a měli jsme klidnější průběh zápasu. Ivan ukazuje, že s ním můžeme počítat, rychle se adaptuje. Je to trochu odlišný typ křídla, než máme. A ve druhém poločase hrál dobře i na hrotu. Že může nastoupit na všech čtyřech postech v ofenzivě je jeho i naše obrovská deviza.“

Kvalitní práci odvádí i Oscar, kterého jste před rokem trochu z nouze přesunuli na levého beka. Dnes je na tomto postu možná jeden z nejlepších. Jak se vám líbil?

„Hraje tam velmi dobře. Přišel k nám jako střední záložník a už na začátku mi bylo jasné, že v našem stylu hry bude limitovaný a neviděl jsem moc šancí, aby se prosadil přes ostatní hráče. Posléze se to potvrdilo. Podával střídavě oblačné výkony. Hodně ho limitovalo, že hraje jen levou nohou. Ve druhé sestavě na tréninku chodil hrát křídlo, kde jsme si mysleli, že by mohl mít uplatnění. A nakonec jsme se rozhodli, že ho naučíme bránit, protože má všechny předpoklady pro moderního beka“

Ano, říkal jste o něm, že je liberijský Marcelo. To stále platí?

„Ještě taky Alphonso Davies z Bayernu. Je jim hodně podobný. Všichni se mi smáli, ale já to viděl už od začátku. Má pro to všechny vlastnosti. Přeorientování se ze středu na kraj je ohromně těžké, ale Oscar byl obrovsky učenlivý. Dokonce si stáhnul akce Marcela a Daviese a studoval je. Oba jeho letní výkony byly špičkové. Ale to už v minulé sezoně v Evropě. Jediné, co nám u něho chybí, aby se víc dostával do vápna a střílel více branek. Už nyní atakuje nejlepší hráče v lize. Hrozně hezky se na něho dívá. V jeho podání je to tanec s míčem.“

SESTŘIH: Teplice - Slavia 1:3. Super Schranz rozhodl hattrickem ve velkém stylu

Ofenziva vypadá nablýskaná, ale nemáte trochu vrásky ze souhry stoperů? Teplice vám přeci jen dělaly potíže a ve středu vás čeká silnější soupeř, nemyslíte?

„Vidíte to, a přitom Teplice jsou jeden z mála klubů, který nám vždycky vstřelí gól. To je tutovka pro sázkaře. Taras Kačaraba odehrál obě kola fantasticky, hlavně ve Zlíně. Předváděl momenty, které se v práci s míčem u stopera jen tak nevidí. Druhý výkon si budu muset ještě pustit na videu, ale co jsem viděl, byl jsem s ním spokojený. Vypadal z té dvojky určitě lépe a je pro nás volbou číslo jedna. Na druhou stranu Zimič se nám nevrátil v rozpoložení, v jakém končil minulou sezonu, což bylo vidět na tréninku i v přípravě. Měl tam věci, které v minulosti nedělal.“

Nepřemýšlíte o zatažení Tomáše Holeše?

„Momentálně počítáme na 99 procent s Kačarabou a Zimou, který má zkušenosti s Evropou, v minulé sezoně tam odehrál snad všechno. Ale souhlasím, že máme trochu v hlavě, zda Holyho nepoužít. Navíc Holy není v takové kondici, necítil se na zápas od začátku, což by pro něho eventuálně na stoperu bylo snadnější než v záloze. Rozhodneme se také podle zdravotního stavu dalších hráčů, zda budeme mít vůbec na výběr.“

Už víte, co vás v Budapešti čeká?

„Hodně fotbalový tým. Ferencváros má velice široký kádr, který v létě ještě dost posílil. Vládne maďarské lize, loni hrál skupinu Ligy mistrů. Čeká nás velká kvalita. Mají spoustu reprezentantů. Je to podobné jako u nás. Nemají jen základní jedenáctku, ale dost jí rotují.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 43. Černý Hosté: 22. Schranz, 45+1. Schranz, 81. Schranz Sestavy Domácí: Grigar (C) – Laňka, Knapík, Chlumecký, Hyčka (83. Hasil) – Černý (83. Švanda), Jukl, Mareček, Trubač (76. Kodad), Moulis (62. J. Mareš) – Ledecký (76. Krunert). Hosté: O. Kolář (C) – Bah (76. Sima), Kačaraba, Zima, Oscar – Traoré (63. Holeš) – Schranz, Stanciu (83. Tecl), Ševčík, Plavšić (62. Masopust) – Musa (63. Olayinka). Náhradníci Domácí: Čtvrtečka, Mazuch, Mareš, Kodad, Krunert, Hasil, Švanda Hosté: Mandous, Holeš, Masopust, Olayinka, Tecl, Sima, Kúdela Karty Domácí: Laňka, Chlumecký, Jukl Hosté: Zima, Ševčík Rozhodčí Pechanec – Hájek, Horák Stadion AGC Aréna Na Stínadlech, Teplice Návštěva 7745 diváků

