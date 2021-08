Učitel tělocviku Pavla Vrby hodnotí jeho kotoul. Jakou by dostal známku?

Sparťanský trenér Pavel Vrba zaujal fotbalovou veřejnost svéráznou oslavou postupu do evropských pohárů. Po domácím vítězství nad Rapidem Vídeň předvedl odvážný kotoul vzad. Kouč Sparty na pozápasové tiskovce prozradil, že tuto gymnastickou dovednost ovládá díky svému tělocvikáři Oldřichu Pecovi. Jak by bývalý učitel oznámkoval kotoul svého někdejšího žáka a jak na mladého Pavla Vrbu vzpomíná? To prozradil v rozhovoru pro iSport LIFE.