Euforický Vrba: Snad se na tréninku najdeme. Vtipkoval s kotouly

Prožil si takovou směsici emocí, že na ni jen tak nezapomene. V závěru odvetné bitvy s Rapidem (2:0) naběhl Pavel Vrba na hřiště, aby zažehnal doutnající potyčku. O pár desítek vteřin později už pod sparťanským kotlem metal tradiční oslavné kotouly. K euforii měl zkušený kouč důvod, Spartu totiž dovedl do vytoužené Evropy. „Kotoul nebyl ideální. Šetřím si ho až na postup do Champions League, to ho vyšvihnu i se stojkou. To budete čumět,“ bavil trenér na tiskové konferenci.

Můžete své dva výlety na trávník popsat?

„Ten první byl ohodnocený žlutou kartou. Chtěl jsem spíš uklidnit hráče, aby nevznikl nějaký problém a třeba červená karta. Žlutou pro sebe beru, ale bylo to v zájmu toho, aby se situace uklidnila. Pokud jde o oslavy, tak mám rád, že když je sportovní úspěch, tak můžu ukázat, že i ve svých letech zvládnu gymnastické cviky.“ (směje se)

Ten kotoul ale nebyl úplně stoprocentní, souhlasíte?

(zase směje se) „Souhlasím naprosto. Šetřím si ho až na postup do Champions League, to ho vyšvihnu i se stojkou. To budete čumět. Nemůžu si ale vystřílet všechny náboje hned při prvním postupu. Vy taky doma nenosíte hned čtyřicet růží, ale začínáte na menším počtu. To určitě dobře znáte. Jinak bych rád pozdravil pana Pece z Přerova, který mě ten kotoul naučil, když jsem byl ještě mladík.“

Věříte, že tenhle moment definitivně upevní vazbu mezi vámi a sparťanskými fanoušky?

„Nesetkal jsem se zatím s žádným problémem. Samozřejmě jsem se toho obával, ale co jsem tady, žádný problém jsem nezažil. Ať už na stadionu nebo ve městě. Jsem rád, že mě fanoušci Sparty přijali. Beru to tak, že chci být součástí klubu. Je to můj job. Chci udělat všechno pro to, abych byl úspěšný. Sparta to chce taky, to je pro mě výhoda. Fanoušci k tomu patří. Jsem rád, že to přijali a pochopili, že jsme tu hlavně proto, aby Sparta hrála co nejvýš v tabulce a v Evropě.“

Co rozhodlo o vašem postupu?

„Disciplinovanost a pracovitost. Věděli jsme, že nás čeká těžkých devadesát minut. Já jsem si myslel, že jich bude i sto dvacet. Trpělivě jsme čekali na příležitost, abychom dvojzápas rozhodli. V defenzivě jsme měli jenom jednu slabší chvíli za stavu 2:0, kdy tam létal balon kolem naší branky. I my jsme měli další šance, které jsme nevyužili, na konci jsme šli sami na branku. Z mého pohledu skvělá disciplína a zápas, který ukazuje, že v mužstvu je obrovská síla.“

Jak moc vám pomohly výkony střídajících hráčů, především Michala Sáčka?

„Tvrdím to pořád dokola, ale kádr Sparty je dostatečně široký a kvalitní. Ukazují to právě tyhle zápasy. I když některé hráče musíte nuceně střídat, naskočí další, kteří jsou schopní přinést stejnou kvalitu. Navíc dokážou stupňovat tempo a hru oživit.“

V další fázi vás čeká Monaco. To bude zase úplně jiná váhová kategorie, že?

„Víte moc dobře, že srovnávat rakouskou a francouzskou ligu moc nejde. Je to něco jiného. Narazíme na soupeře, který je někde jinde než Rapid nebo my. Ale v těchto zápasech nerozhoduje jenom kvalita. Udělali jsme krok, který je pro nás strašně důležitý. Můžeme jenom překvapit. Na rozdíl od Monaka budeme mít v nohách několik soutěžních utkání, oni s námi začnou hrát o všechno. Jsou favority, ale my můžeme překvapit a byl bych strašně rád, kdyby se nám to podařilo. Nicméně obrovskou sílu Monaka respektujeme.“

Ještě předtím vás čeká liga v Liberci. Bude složité se na ten zápas zkoncentrovat?

„Život jde dál, zítra už se musíme dívat na další zápasy v kvalifikaci. Euforie je velká, věřím, že se na tréninku najdeme včas a uděláme všechno pro to, abychom byli úspěšní. Snad to nebude jako v Plzni, kde jsme některé hráče druhý den hledali.“ (směje se)

Účast v Lize mistrů vás pořád žene dopředu, že?

„Určitě. Liga mistrů je něco, co když zažijete, chcete hrát znovu. Tvrdím, že je to víc než mistrovství Evropy. Za skupinu Evropské ligy jsme rádi, ale porovnávat ty dvě soutěže nejde. Podzim bude o třech zajímavých utkáních doma a venku, tedy šest konfrontačních zápasů. Jak jsem řekl, respektujeme sílu Monaka, ale chci jít se Spartou do Champions League.“

