Odstavený Ba Loua. Když bude hrát poctivě, šanci má, říká Bílek

V dalekém Jerevanu si Plzeň zaslouženě došla za postupem do třetího předkola Konferenční ligy. Běloruský Brest porazila stejně jako v prvním utkání 2:1 a o rundu dál se už ve čtvrtek potká s velšským celkem The New Saints FC. K proražení úvodní překážky přispěl jen minimálně Adriel Ba Loua. Pořád platí, že pod Michalem Bílkem má ukrutně těžký život. „Když bude hrát poctivě, má i on šanci,“ naznačil trenér Viktorie, v čem je potíž.