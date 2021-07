Vrba: Hložek s Karabcem přidali šlehačku na dort. Co řekl o Panákovi?

Vyhráli jste na půdě neoblíbeného soupeře, dali pět gólů a vzadu udrželi nulu. Ideální venkovní výkon?

(Pokyvuje hlavou) „Zápas se nám vydařil. Chleba se lámal ve druhé polovině, kdy jsme přidali další branky. Už v první půli jsme ale hráli kombinačně, drželi jsme míč. Kdybychom byli v některých situacích přesnější, mohl být náskok větší už v poločase. Nakonec se kvalita ukázala, byli jsme trpěliví.“

Pešek se trefil už podruhé v sezoně. Těší vás, že se tak rychle zabydlel v mužstvu?

„Jsem rád, že to po svatbě takhle zvládl, to se často nestává. (směje se) Ale vážně, my jsme ho měli vytipovaného. Věděli jsme, že je to dobrý hráč, který nám může v ofenzivě pomoci. Jsem rád, že se nám ho povedlo získat.“

Zlomil definitivně zápas nástup Adamů Hložka a Karabce?

„Musíme uznat, že hráči, kteří nastoupili od začátku, v prvním poločase soupeře unavili. A čerství dravci ho pak dorazili. Je to zásluha všech hráčů, ve velkém vedru jsme naběhali spoustu kilometrů. Mladí kluci na ten dort přidali šlehačku, vstřelili góly a potvrdili vítězství.“

Jak jste byl spokojený s výkonem Filipa Panáka, který nastoupil v základní sestavě v lize poprvé od října 2018?

„Jsem rád, že po tak těžké cestě, kterou absolvoval, je stoprocentně fit. Hrál velice dobře, důrazně, neudělal žádnou chybu, navíc přidal nadstavbu. Je to hráč, se kterým můžeme stoprocentně počítat. Je to dobře pro celou Spartu. Přeju si, aby v těchto výkonech pokračoval, a hlavně mu vydrželo zdraví.“

Může suverénní triumf ještě zvednout sebevědomí mužstva před dvojzápasem s Monakem?

„Určitě je lepší, když do takového zápasu jdete po dobrém výsledku. Ale s Monakem to bude úplně jiný zápas, kvalita soupeře je někde jinde. Bude to zkouška ohněm, tentokrát favoriti určitě nebudeme. Ale zažil jsem spoustu zápasů, kdy to favorité pak měli s outsidery strašně těžké. Doufejme, že to bude i náš případ.“

