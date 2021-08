Nová zbraň Baníku, nigerijský rychlík Sor: Chyť mě, když to dokážeš!

Pro Baník už je to takový paradox – že nejlepší posily a nejpříjemnější překvapení jsou většinou ti tzv. „no name“. Nikoli podpisy za miliony, ale buď šikulové z vlastní líhně (David Buchta, Filip Kaloč) nebo nenápadní cizinci, kteří do klubu původně přišli jen na zkoušku. Právě do této kategorie patří i křídelník Yira Sor. V zimě dorazil do třetiligového béčka, aby se z něj stal během pár měsíců jeden z nejzajímavějších fotbalistů FORTUNA:LIGY.

„V áčku je pět nebo šest měsíců, udělal se s ním kus práce. Zlepšuje se,“ chválí kouč Ondřej Smetana, který Afričanovi minutáž postupně dávkuje. „Na začátku měl svou hlavu, ale teď ho kluci mezi sebe vzali. Je do mužstva víc vtažen jako