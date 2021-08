Chybující Proske! „Sáňkaře“ Havelku vyloučil až na druhý pokus...

V poklidu si Liberec držel vedení 1:0, Hradec byl mimo rytmus. Jenže přišla třiatřicátá minuta. Filip Havelka pronásleduje Adama Vlkanovu. Zničehonic naskočí na sáňky a domácího kapitána brutálním způsobem zezadu sejme. Osazenstvo hradecké lavičky bylo okamžitě na nohou, jelikož scéna se odehrála snad dva metry před ním, žádalo si červenou kartu, zatímco kapitán votroků skučel bolestí po drsné ráně do kotníku.

„Nechci přilévat olej do ohně, pro mě to pochopitelně byla červená karta. Navíc jsem na Adamově stulpně viděl krev. Zákrok to byl jednoznačně na vyloučení,“ řekl Koubek.

Tak to ostatně vnímali snad všichni na stadionu. Vyjma jednoho muže – Zbyňka Proskeho. Rozhodčí vytáhl – dost nepochopitelně - pouze žlutou kartu. Po logickém zásahu VAR následně i on změnil názor a libereckému záložníkovi předčasně ukončil utkání.

Hradec Králové - Liberec: Havelka šíleným šlapákem dojel Vlkanovu. Červená karta! Premium Video patří k placenému obsahu iSportu Již mám předplatné - přihlásit se Vybrat předplatné

„Havča není zákeřný hráč. Věřil, že v souboji bude první. Asi to vyplynulo z přemotivovanosti,“ vysvětloval hostující trenér Pavel Hoftych.

Hradec hloupý zkrat vybláznil. Liberec v deseti nestíhal. Až do konce utkání se jen bránil a bránil. Stejně jako v předchozím kole, kdy byl v dvaapadesáté minutě vyloučen Theo Gebre Selassie. Jenže Hradec není Sparta. Před týdnem Letenští rozebrali oslabené Severočechy do šroubku, votroci zvládli „jen“ vyrovnat na 1:1.