Souboj kamarádů pro Hložka. Jeho gól? Extratřída, smekl Svoboda

Poprvé ve FORTUNA:LIZE v základu a rovnou na Spartě. Jaké z toho máte dojmy

„Smíšené. Mrzí mě, že jsme tu prohráli. Jinak to pro mě byl extrémní zážitek. Moc jsem si debut v základu zrovna na Spartě užil. Škoda toho výsledku. Ten rozhodně dobrý není.“

Zdálo se, že na Spartu se vám nechce moc vyskakovat. Nebyla taktika až moc defenzivní?

„Co řekne trenér, to je svaté. V tom se vůbec nechci pitvat. Věděli jsme, že Sparta bude hrát kvalitně zezadu, bude mít skvělou rozehrávku, takže jsme se snažili ji presovat, udržet balon, když by se to podařilo. Ale by to složité.“

Nelitujete zpětně, že jste si na sparťany, kteří nebyli zrovna v optimální rozpoložení, víc nedovolili?

„Šlo s nimi hrát, ale i tak strašně těžce. Sice jsme si dokázali vypracovat nějaké šance, především v prvním poločase, ale už jsme je neproměnili a to je se Spartou pak složité. Ukázala svoji kvalitu.“

Na hřišti jste se potkal se svým spoluhráčem z dětství a domácí hvězdou Adamem Hložkem, který nakonec rozhodl zápas. Co jste na jeho výkon říkal?

„Známe se od čtyř let, jsme nejlepší kamarádi. Před zápasem jsme se bavili. Bylo super, že můj debut vyšel zrovna proti němu. Musím říct, že klobouk dolů před jeho gólem. Byla to od něho extratřída. Akorát škoda, že s ním od nás nikdo nevystoupil, protože tam byl úplně sám.“

