SESTŘIH: Pardubice - Boleslav 1:1. Na gól Kostky odpověděl Skalák

Fotbalisté Pardubic remizovali ve 3. ligovém kole s Mladou Boleslaví 1:1. Domácí dostal do vedení v 38. minutě Dominik Kostka, bod Středočechům zachránil čtvrthodiny před koncem střídající Jiří Skalák. Východočeši nezdolali Boleslav v nejvyšší soutěži ani potřetí a v ligové sezoně ještě nevyhráli. Na kontě mají dva body za dvě remízy. Svěřenci trenéra Karla Jarolíma jsou na tom o dva body lépe.

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 38. D. Kostka Hosté: 75. Skalák Sestavy Domácí: Markovič – Cadu, F. Čihák, Toml (C), T. Čelůstka – Solil, Červ (71. Sláma) – D. Kostka (85. Halász), Beran (85. Huf), Tischler – P. Černý (56. Chytil). Hosté: Šeda – D. Douděra, Karafiát, Suchý, Preisler – Ladra (75. Stránský), Dancák, Matějovský (C) (75. Smrž), Ewerton (62. Skalák) – Fila (62. L. Mašek), Milan Škoda. Náhradníci Domácí: Letáček, Halász, Sláma, Šimek, Šejvl, Huf, Chytil Hosté: Halouska, Plechatý, Mašek, Skalák, Stránský, Mašek, Smrž Karty Domácí: Cadu, Toml, Tischler Hosté: Dancák, Suchý Rozhodčí Ginzel – Mokrusch, Kubr Stadion Ďolíček, Praha - Vršovice

Pardubice, které hrají i v této sezoně domácí ligové zápasy ve vršovickém Ďolíčku, nastoupily poprvé v nejvyšší soutěži s dvacetiletým gólmanem Markovičem. Ten nahradil dosavadní jedničku Letáčka, jenž v úvodních dvou kolech inkasoval pět gólů.

Východočeši sice přečkali oproti minulým utkáním úvodní desetiminutovku bez inkasované branky, byl to však jejich soupeř, který byl zpočátku aktivnější. Po čtvrthodině si naběhl do nadějné příležitosti osmnáctiletý útočník Fila, Markovič však proti jeho střele pohotově zasáhl. O chvíli později se dostal po dravém průniku do pokutového území i Preisler, ale přestřelil.

Pardubice začaly být nebezpečné směrem dopředu až po půlhodině hry a sedm minut před přestávkou se dočkaly vedoucí branky. Beran našel za obranou naběhnutého Kostku, jenž prostřelil brankáře Šedu. Kostka zaznamenal druhý gól v nejvyšší soutěži. Východočeši se dostali do vedení poprvé v této sezoně.

Boleslav se ve druhé půli vrhla za vyrovnáním a blízko branky byl v 59. minutě po Dancákově hlavičkovém přiťuknutí Škoda, jeho střela se však odrazila jen od tyče.

Domácí se snažili hrozit z rychlých protiútoků a hned dvakrát mohl jejich vedení zvýšit znovu Kostka, nicméně ani v jednom případě nezakončil přesně. Středočeši se 15 minut před koncem dočkali vyrovnání. Po centru z pravé strany vrátil míč před branku hlavičkující Lukáš Mašek a Skalák se po 12 minutách na hřišti z bezprostřední blízkosti nemýlil.

Boleslav navíc vycítila příležitost odvést si z Ďolíčku tři body a pokračovala v závěru v tlaku. Škoda však při další střelecké příležitosti nezamířil přesně a Markovičovu branku následně netrefil ani tvrdě pálící Preisler. Pardubice nezvítězily v lize počtvrté za sebou.

Klíčové momenty utkání

