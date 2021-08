Markovič: Skalák? Nevím, jak tam mohl být sám. Důvěra jako motivace

Byl to pro něj speciální zápas. První ligový v dresu Pardubic, kde je na dvouletém hostování ze Slavie. A zrovna proti Mladé Boleslavi, kde hostoval loni na podzim a ne zrovna povedeně. Jakub Markovič (20) zvládl svou premiéru s přehledem a vysloužil si pochvalu trenéra Jaroslava Novotného. Sám se sebou přitom spokojený nebyl. „Dám si ho do škatulky průměrných zápasů,“ je na sebe přísný.

Jak byste zhodnotil zápas?

„Byl nahoru dolů. Byl napínavý do poslední chvíle. Většinu zápasu jsme vedli, a pak jsme dostali branku až v závěru. Soupeř byl kvalitní. Chvilkama jsme měli problémy my, chvilkama oni.“

Jak jste se cítil poprvé v brance Pardubic? Sedli jste si se spoluhráči?

„Já bych řekl, že jo. Trenéři mě na to připravují každým tréninkem. Zvykám si na kluky, oni si zvykají na mě. Celkem jsme si sedli a snad to tak půjde dál.“

Vy jste relativně nedávno v Boleslavi působil. Byl pro vás tenhle zápas něčím zvláštní?

„Byl pro mě výjimečný, protože spoustu kluků od nich znám a vím, co od nich můžu i nemůžu čekat. V tomhle to byla možná trochu výhoda, ale připravoval jsem se na zápas, jako na každý jiný. Zas tak zvláštní to nebylo.“

Z vašeho výkopu padl gól. Nabádají vás k tomu trenéři, nebo to máte takhle zažité?

„Před každým zápasem si říkáme, že to budeme hrát na Pavla Černého, který vyniká tím, že umí podržet balón, takže jsem rád, že se to povedlo a padl z toho gól.“

Cítíte, že jste při výběhu za vápno udělal chybu, když měl Jiří Skalák šanci?

„Vnímám to jako chybu, protože sice jsem u balónu byl první, ale ta hlavička musí letět pryč a ne na nohu boleslavského hráče.“

Jiří Skalák nakonec vyrovnával. Vyčítal jste spoluhráčům, že ho nechali takto volného?

„Popravdě ani nevím, jak tam mohl být tak sám. To si řekneme u videa. Až se na to všichni podíváme, tak si zhodnotíme, čí to byla chyba, ale hned potom jsem nikomu nic nevyčítal.“

Pro vás osobně to byl povedený zápas?

„Dám si ho do škatulky průměrných. Řekl bych, že mám na víc, ale měl jsem spoustu horších zápasů, takže tenhle je tak mezi.“

Je pro vás důvěra trenérů pro zápas s Mladou Boleslaví motivací do dalších zápasů?

„Určitě je. Zahrál jsem si celý ligový zápas. Doufám, že jsem je nezklamal a třeba si to ještě zopakuju.“