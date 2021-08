Plzeň pálila tutovky. Šulcík si to bere, bylo mi ho líto, řekl Havel po návratu

Koleno jste si poranil dost nešťastně, je to tak?

„V posledním zápase proti Domažlicím před soustředěním (v Rakousku) mi jejich hráč přilehl nohu a praskl mi meniskus. Bohužel jsem musel na operaci, ale naštěstí to byl jen meniskus a pauza nebyla dlouhá. Byly to nějaké čtyři týdny. Chtěl bych hodně poděkovat našim fyzioterapeutům, kteří mě dali do kupy, pracovali se mnou špičkově. Je jen jejich zásluha, že jsem tak rychle zpátky.“

Těšil jste se do zápasu?

„Opravdu moc. Do poslední chvíle jsme to s trenérem řešili, jestli už do zápasu jít, nebo ne. Samozřejmě mám ještě kondiční manko, což jsem věděl a cítil to. Ale jsem moc šťastný, že jsem si mohl zahrát, navíc před lidmi. Jsem nadšený.“

Ukazuje se síla týmu, když znovu otočil zápas na 2:1?

„Už se nám to povedlo podruhé, zatímco minulou sezonu se nám to nepovedlo ani jednou. Je vidět, že síla týmu tady je. Když mužstvo prohrává a otočí to, navíc s fanoušky v zádech, roste nám sebevědomí. Před čtvrtkem (odveta 3. předkola konferenční ligy proti TSN) to je přesně to, co jsme potřebovali.“

Mrzí vás neproměněné šance, kterých jste měli proti Slovácku hodně?

„Stoprocentně, bavíme se o tom pořád. Chybí nám větší klid v koncovce, možná i kvalita, těžko říct. Pokud ale budeme dál vyhrávat 2:1, zlobit se nebudeme. Závěr mohl být klidnější a je na tom potřeba dál pracovat.“

Hlavně možnosti Pavla Šulce měly skončit gólem.

„Bylo mi ho líto hlavně po zápase, je vidět, že si to hodně bere. Snažíme se ho co nejvíc podpořit, věřím, že Šulcík to zlomí jednou brankou a začne mu to tam padat.“

Nakopne vás výsledek do odvety proti velšskému TSN?

„Doufám, že je to před čtvrtkem pro nás ten správný doping. Věřím, že zase přijde spousty lidí a doma je svalíme.“

