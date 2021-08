Rozhodčí popsal Peltovu návštěvu v kabině. Zdržel se prý 15 vteřin

Co dělal Miroslav Pelta během zápasu Jablonec - Bohemians v kabině sudích? Jak dlouho se zdržel a co arbitrům říkal? Svou verzi napsal do zápisu o utkání napsal rozhodčí Tomáš Klíma. K dění na Střelnici se mezitím vyjádřila i nová komise rozhodčích, která apeluje na manažery, aby podobnými návštěvami nepoškozovali pověst fotbalu.