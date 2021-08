Limberský o Vrbovi: Ať nechá kotouly v Plzni. Řekl, co mu radil s novináři

Pavel Vrba slavil postup do třetího předkola Ligy mistrů se Spartou stejně, jako slavíval úspěchy s fanoušky v Plzni. „Při prvním nějakým postupu to válí na Spartě, takže to se mi samozřejmě nelíbí...“ měl jasno Limberský, který se o svůj názor podělil i na sociální síti - a hlavně psal přímo i trenérovi.

„Neodepsal, čekám už asi čtvrtý den,“ pobavil obránce osazenstvo v Tiki-Taka. „Ať si tam třeba dělá hvězdy, ale kotouly ať nechá v Plzni,“ vyzval na dálku Vrbu, kterému prý dál přeje. „Pere se to ve mně, Spartě samozřejmě nefandím, ale jemu osobně přeju úspěch,“ přiznala plzeňská legenda.

Sparta - Rapid: Emoce krotí přímo na hřišti i kouč Vrba. Dostal za to žlutou kartu

Souhlasil s tím, že Vrba na Letné ožil. „U něj je to hodně i o výsledcích... Když se daří, tak samozřejmě rozdává úsměvy na všechny strany,“ popisoval Limberský. „Ale pak ho stejně jako trenéra Radu hodně rozpálí novináři. Já jsem mu to několikrát říkal, že by k nim měl mít trošku větší respekt, už jenom z důvodu toho, že si to pak čtou lidi,“ smál se.

„Ale on je prostě občas takovej, že na první dobrou startuje... Na tom by mohl zapracovat. Ale teď ve Spartě ožil, je to vidět, maj výsledky, hrajou hezký fotbal,“ chválil svého trenérského „taťku“ bývalý reprezentant.