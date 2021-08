INSIDER: Slavia postoupí, věří Kotal. S Dočkalem jsem konflikt neměl

Spartu ještě zkraje letošního roku vedl, teď se jí postavil. Jenže té z Kutné Hory... Václav Kotal vyměnil první ligu za divizi, v létě se totiž vrátil do míst, odkud pochází. Vypomáhá totiž na lavičce svému rodnému Náchodu. „Je to velký skok,“ netají. Místo dobře placených borců nyní velí hráčům, kteří chodí do práce a scházejí se na podvečerních trénincích. Proti kutnohorské Spartě zahájil sezonu remízou, s níž bývalý trenér Letenských, Hradce či Brna i reprezentačních mládežnických výběrů nebyl příliš spokojen, v dalším utkání o víkendu Náchodští vyhráli 3:1 v Tochovicích. Otázkou však je, jak dlouho na východě Čech Kotal vydrží. Byl mezi adepty na pozici kouče reprezentace do 21 let, kterou nakonec zabral Jan Suchopárek, podle informací serveru iSport.cz by mohl být v průběhu sezony zájem i z první ligy. „Chuť a sílu ještě mám, ale nikam se neženu,“ usmívá se.