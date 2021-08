Slavia - Ferencváros v TV: kdo vysílá odvetu 3. předkola LM živě?

Radost fotbalistů Fernecváros po vstřelené brance do sítě Slavie • Dominik Bakes / Sport

Zklamaný obránce Taras Kačaraba (vlevo) s Ondřejem Kolářem po brance do vlastní sítě v duelu s Ferencvárosem • Dominik Bakes / Sport

Sklíčený Taras Kačaraba po gólu do vlastní sítě v duelu třetího předkola Ligy Mistrů s Fernecvárosem • Dominik Bakes / Sport

Pražská Slavia se pokusí zvrátit nepříznivě se vyvijející boj o Ligu mistrů, před domácí odvetou proti Ferencvárosi Budapešť má manko 0:2 z prvního zápasu Oproti předchozím dvěma ročníkům, kdy začínala až v play off a měla zajištěný postup minimálně do skupiny Evropské ligy , také musí letos přejít přes 3. předkolo LM., vopačném případě ji čeká 4. předkolo Evropské ligy. Kde sledovat očekávaný zápas v televizi?

Vše o utkání Slavia - Ferencváros Datum a čas: úterý 10. srpna od 19:00

Místo konání: Sinobo Stadium, Praha

Fáze: 3. předkolo Ligy mistrů (2. zápas)

Rozhodčí: Tobias Stieler (Něm.)

TV přenos: O2 TV Sport a Fotbal (od 19:30 hodin)

Kde sledovat zápas Ferencváros - Slavia v TV?

Zápas vysílají stanice O2 TV Sport a O2 TV Fotbal. Moderátor Petr Svěcený přivítá ve studiu od 18:30 obránce Marka Suchého a trenéra Dušana Uhrina mladšího. Aktuální informace přímo z Edenu přinese reportér David Sobišek. Diváci si O2 TV mohou pořídit již za 199 Kč na 30 dní ->

První zápas, Ferencváros - Slavia 2:0

Fotbalisté Slavie prohráli první zápas 3. předkola Ligy mistrů na stadionu Ferencvárose Budapešť 2:0. Na konci prvního poločasu si dal vlastní gól Taras Kačaraba s přispěním chybujícího Ondřeje Koláře, druhou branku přidal krátce po pauze z penalty Igor Charatin.

SESTŘIH: Ferencváros - Slavia 2:0. Chyba Koláře i faul Kačaraby ve vápně

Vstupenky na Slavia - Ferencváros

Podle aktuálního nařízení vlády může být v hledišti maximálně 3 000 sedících diváků, jejich počet však lze navýšit až do maximální kapacity stadionu o diváky, kteří jsou očkovaní nebo v posledních 180 dnech prodělali covid.

Vstupenky ve volném prodeji je možné zakoupit přes Ticketportal, následně je pak nutné je osobně aktivovat na pokladnách Sinobo Stadium na základě potvrzení o vakcinaci. Vstupenky lze pořídit od 420 Kč.

Slavia Praha v Lize mistrů

Pražská Slavia v letošním ročníku usiluje o třetí účast v hlavní fázi Ligy mistrů. V cestě ji nejprve stojí maďarský Ferencváros, v případě postupu do play off LM pak vítěz duelu CFR Kluž - Young Boys Bern. Sešívaní si naposledy hlavní fázi LM zahráli v sezoně 2019/20, kdy v play off vyřadili právě rumunskou Kluž.

Zápasy Slavie v předkolech a play off Ligy mistrů od roku 2007

Sezona Fáze Zápas 2020/2021 Play off LM (odveta) FC Midtjylland - Slavia Praha 4:1 2020/2021 Play off LM Slavia Praha - FC Midtjylland 0:0 2019/2020 Play off LM (odveta) Slavia Praha - CFR Kluž 1:0 2019/2020 Play off LM CFR Kluž - Slavia Praha 0:1 2018/2019 3. předkolo (odveta) Dynamo Kyjev - Slavia Praha 2:0 2018/2019 3. předkolo Slavia Praha - Dynamo Kyjev 1:1 2017/2018 Play off LM (odveta) Slavia Praha - APOEL FC 0:0 2017/2018 Play off LM APOEL FC - Slavia Praha 2:0 2017/2018 3. předkolo (odveta) Slavia Praha - BATE Borisov 1:0 2017/2018 3. předkolo BATE Borisov - Slavia Praha 2:1 2009/2010 3. předkolo (odveta) Slavia Praha - Sheriff Tiraspol 1:1 2009/2010 3. předkolo Sheriff Tiraspol - Slavia Praha 0:0 2008/2009 3. předkolo (odveta) Slavia Praha - ACF Fiorentina 0:0 2008/2009 3. předkolo ACF Fiorentina - Slavia Praha 2:0 2007/2008 3. předkolo (odveta) Slavia Praha - Ajax Amsterdam 2:1 2007/2008 3. předkolo Ajax Amsterdam - Slavia Praha 0:1 2007/2008 2. předkolo (odveta) Slavia Praha - MŠK Žilina 0:0 (4:3 pen.) 2007/2008 2. předkolo MŠK Žilina - Slavia Praha 0:0

Ferencváros v Lize mistrů

Klub z Budapešti si základní skupinu Ligy mistrů zahrál loni po více než 20 letech. V předkolech vyřadil např. slavný Celtic Glasgow nebo Dinamo Záhřeb, v play off si pak poradil s norským Molde a ve skupině jej „za odměnu“ čekaly zápasy s Juventusem, Barcelonou a Dinamem Kyjev, v nichž uhrál jednu remízu s ukrajinským soupeřem. Letos Ferencváros prošel přes 1. předkolo, ve kterém vyřadil kosovskou Príštinu a ve 2. předkolo litevský Žalgiris.

Rok založení: 1899

Klubové barvy: zelená, bílá

Stadion: Groupama Arena (22 000 míst)

Trenér: Peter Stöger (Rak.)

Úspěchy: 30x vítěz maďarské ligy, 23x vítěz maďarského fotbalového poháru, vítěz Středoevropského poháru (1928, 1937), finalista Poháru vítězů pohárů (1974/1975).

Zápasy Ferencvárose v předkolech a play off Ligy mistrů od roku 2016