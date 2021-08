Fanoušci Slavie bojkotují zápas v Boleslavi: Nechutné praktiky! O co jde?

Souboj s ambiciózním klubem, v jehož sestavě nastoupí dva bývalí slávističtí kapitáni Marek Suchý a Milan Škoda, si fanoušci sešívaných nejspíš užijí jen u televize. Boleslavskou Lokotrans arénu zaplní jen domácí příznivci, Tribuna Sever vyhlásila bojkot kvůli ceně vstupenek.

„Snahy klubu z Boleslavi, týmu bez tradice i fanoušků, vydělat na množství SKS, kteří do MB jezdí podporovat svůj klub, akceptovat nehodláme,“ stojí v prohlášení na sociálních sítích.

„Je pro nás nepřípustné, aby lístek stál 500 Kč, násobně více než na ostatních stadionech či v předešlých letech v Boleslavi, aniž by došlo ke zkvalitnění zázemí a servisu pro hostující fanoušky,“ argumentují příznivci mistra. Vstupenky do Boleslavi by je přišly na vyšší částku než předkolo Ligy mistrů s Ferencvárosem.

Podle jejich prohlášení se k bojkotu přihlásily i další početné fanouškovské skupiny, Odbor přátel a Fanklub. „Tento krok se nesmí Mladé Boleslavi vyplatit! V opačném případě se můžeme těšit na podobnou kulišárnu na ostatních stadionech, nebo dokonce na další umělé navýšení v Boleslavi,“ píšou fanoušci z Tribuny Sever, kteří se sešívané chystají hlasitě podpořit ve čtvrtečním předkole Evropské ligy s Legií Varšava.

„Tohle plně chápu. Jsou kluby, kde se k hostujícím fandům chovají s respektem a vycházejí jim vstříc, ale pak je tady také druhá strana mince,“ okomentoval to na Twitteru bývalý obránce Jakub Podaný. Jako pozitivní příklad uvedl své bývalé působiště v Jablonci. „Pokud tedy fotbal pro fanoušky, tak pro všechny, protože i ten domácí je za týden jinde jako host,“ dodal.

„Cenové hladiny lístků nastavuje naše klubové vedení podle několika kritérií,“ vysvětluje pro Sport tiskový mluvčí klubu Jiří Koros. „Tím prvním je atraktivita zápasu a soupeře. Tady není o čem dlouze mluvit, Slavia je zdaleka nejlepším českým klubem posledních let, úspěšným účastníkem pohárů, je velký zájem ji vidět.“ Dál zvažuje i kolik lístků půjde do oběhu. Po odečtení 2500 domácích permanentkářů a vstupenek, které si vyžádali domácí i hostující hráči pro přátele zbyde pro volný prodej necelá tisícovka míst.

„Udělali jsme ještě jedno opatření, abychom vyšli vstříc hostujícím fanouškům. Jejich sektor je původně pro 300 lidí, my ho rozšířili na 600 navzdory tomu, že policie toto utkání označila za rizikové. Zároveň jsme rozjeli online prodej, aby si pro lístky mohli sáhnout i lidé, kteří fandí Slavii a jsou mimopražští. Ještě před covidem, když tu hrála Slavia, jsme měli ceny nastavené ke čtyřem stovkám za jednu vstupenku, nemyslíme si, že se o přehnanou sumu. Je to otázka nabídky a poptávky a lístky na odbyt jdou,“ dodal Koros.