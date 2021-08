SESTŘIH: Bohemians - Sparta 1:1. Smír v Ďolíčku, vyrovnal Pavelka

V týdnu v monackém knížectví se selhání v konfrontaci s kvalitou evropské úrovně dalo ještě vzít jako polehčující okolnost. V sobotu však sparťané tahali zpočátku za kratší konec utkání i v Ďolíčku. Další tři body do sbírky nepřidali.

„Byl to zápas dvou rozdílných poločasů. Ten první byl rozhodně lepší pro Bohemians. Nebyli jsme dostatečně přesní, dovolili jsme jim tlak. Od nás to nebylo ani moc fotbalové,“ rozčiloval se Pavel Vrba.

Klokani nejisté sparťanské defenzivě skutečně zatápěli. Několikrát se předvedl brankář Florin Nita a jednou mu na lajně pomohl i Tomáš Wiesner. V nastaveném čase první půle už ale obrana hostů zaspala a v parném podvečeru dostala studenou sprchu ještě před setkáním s trenérem v šatně.

Svěřenci Luďka Klusáčka sehráli parádní kombinační akci, na jejímž konci byli centrující David Puškáč a zakončující Martin Dostál, kterého celou dobu střežil Dávid Hancko, ale nakonec opustil svůj prostor a vydal se blokovat Puškáče. Obrovská hrubka pro sparťanskou defenzivu, která touto situací jen potvrdila nejistý výkon.

SESTŘIH: Bohemians - Sparta 1:1. Po přestávce srovnal Pavelka, Hložek trefil břevno

„Co k tomu říct… Bohemka dala gól a my nebyli dostatečně důrazní,“ krotil se sparťanský kouč. Jeho protějšek Luděk Klusáček už byl poněkud obšírnější. „Někdy se nám to takhle pěkně povede,“ pochvaloval si. „Ale náš výkon vychází z enormní bojovnosti. Sparta je kvalitativně výš, a my to museli něčím dohánět.“

Že umí být Letenští dominantní, začali však předvádět až po změně stran. Nejdříve si poněkud naivně zkusil vymodlit penaltu Adam Karabec po letmém kontaktu s výborně chytajícím Patrikem Le Giangem, ale sudí Ondřej Pechanec tento souboj ve vápně jako nedovolený neviděl. Verdikt mu rozumně posvětil i VAR Jiří Adam.

A pak přišla chvíle hostů. David Moberg Karlsson nejdříve drzým průnikem vybojoval roh, který následně poslal přímo na nohu Davida Pavelky a sparťanský kapitán střelou z první vyrovnal. „Najednou se náš výkon otočil. Naše hra dostala ty správné parametry, ale nedohráli jsme do konce několik zajímavých situací. Měli jsme být klidnější v koncovce. Přišlo mi, že jsme byli moc zbrklí ve střelbě,“ vytýkal Vrba hráčům nedostatky.

Kritika mířila i k Adamu Hložkovi, který záhy po vyrovnávací brance mohl zápas v laufu otočit. Jenže jeho pumelice z hranice vápna akorát jen rozkvedlala břevno Le Giangovy branky. Jako zmar pak působilo další Hložkovo prudké zakončení zblízka. „Určitě jsme měli šance, abychom vstřelili gól a zápas otočili. Ale první za první poločas měla vyhrát Bohemka, za druhý my, tak je z toho zasloužená plichta,“ ušklíbl se Vrba.

„Když přihlédneme k výkonu, musím kluky ocenit. V první půli podali velmi dobrý výkon, pak už nás Sparta přehrávala,“ zůstal pozitivní Klusáček. Vrbovi už tolik do zpěvu nebylo. Z pěti nepříznivě vyvíjejících zápasů dokázal se Spartou vyhrát pouze jeden – při premiéře na Andrově stadionu v Olomouci (3:2).

Derby s Bohemians? Dva rozdílné poločasy, soudí Vrba

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 45+2. M. Dostál Hosté: 55. Pavelka Sestavy Domácí: P. Le Giang – M. Dostál (C), Köstl, Bederka, Vondra – Ljovin (83. Krch), Květ (58. Vacek) – Keita (58. Chramosta), Hronek (83. Bartek), J. Kovařík – Puškáč (69. Necid). Hosté: Nita – Wiesner, Štetina, Hancko, Polidar – Sáček, Pavelka (C) (76. Souček) – Moberg Karlsson (76. Minčev), Karabec (65. Pulkrab), Pešek – Hložek. Náhradníci Domácí: Bartek, Krch, Vacek, Fulnek, Chramosta, Valeš, Necid Hosté: Gabriel, Čelůstka, Minčev, Souček, Pulkrab, Panák, Holec Karty Domácí: Necid Rozhodčí Pechanec – Paták, Horák Stadion Ďolíček, Praha-Vršovice Návštěva 3 905 diváků

Klíčové momenty utkání

