Fillův povedený návrat: Otočili jsme to Csaplárovou pastí, ukázal se charakter

Hned vzal ze stolu láhev s vodou a na jeden zátah ji vyžahl. Chutnala vítězně. První duel Martina Filla (35) v základu po přestupu do Zlína skončil sladce, právě zkušený pravý bek nakopl hosty k obratu parádní trefou na 1:2. „Měli jsme větší vůlí po vítězství. Otočili jsme to Csaplárovou pastí,“ usmíval se jeden z hrdinů nerváku.

Čím jste dokázali otočit duel na vaši stranu?

„Myslím, že Karviná sundala po druhém gólu nohu z plynu. My jsme si najednou začali vytvářet šance. Nejdřív Rajty (Rudolf Reiter), Pozny (Tomáš Poznar). Pak přišel roh a já jsem to trefil z halfvoleje. Chtěl jsem to prostě nakouřit do brány. Naštěstí to zapadlo do vinglu. Hrozně dlouho jsem nedal gól. To období mě docela trápilo. Jsem rád, že jsem to prolomil zrovna teď. Dalších dvacet třicet minut to bylo v naší režii. Do druhého poločasu jsme vstoupili hrůzostrašně, ale nakonec dobrý.“

Jak jste to po zranění zvládl fyzicky?

„Musím uznat, že první půli jsem se nemohl dostat do tempa. Bylo to takové vlažné. Počasí nebylo jednoduché. Ve druhém poločase už jsem to nastartoval. Cítil jsem se super. Jsem strašně rád, že jsem po dlouhé době odehrál celý zápas. Čtyři týdny jsem byl zraněný a měl jsem trošku obavy jít do toho po tak dlouhé době. Ale zaplaťpánbůh jsem to zvládl.“

SESTŘIH: Karviná - Zlín 2:3. Famózní obrat hostů dokonal v nastavení Cedidla

Stejně jako celý tým…

„Když se k tomu přidá gól a vítězství, je to nádhera. Máme kvalitní tým. Proto jsem do Zlína přišel. Doufám, že tímto zápasem jsme ukázali naši pravou tvář. Fakt není sranda otočit zápas v pětatřiceti stupních. Ukázali jsme charakter, ale pořád je to jen jedna výhra. Doufám, že se budeme zlepšovat.“

Jak jste nesl psychicky, že jste se na konci přípravy zranil a přišel o začátek ligy?

„Špatně. V létě to byly galeje, opravdu jsem si v těch šílených vedrech sáhl na dno. Byla to fakt hrozná dřina. Tři týdny jsem jel třífázové tréninky, dával jsem to jen tak tak. Když se to lámalo k lepšímu, natrhl jsem si sval. Ale není to zlomená noha, ani nic s kolenem. Jsem rád, že mi klub vyšel vstříc a pustil mě do Plzně za fyzioterapeutem Petrem Naslerem. Tímto ho zdravím a děkuju mu, že se o mě prvních dvanáct dní staral. Pak jsem se vrátil do Zlína, kde o mě bylo taky super postaráno. Doba léčení se zkrátila na polovinu. Mohl jsem hrát dřív, ale řekli jsme si, že nebudeme nic riskovat. I tak jsem rád, že jsem se vrátil takhle rychle.“

Pomáhá vám po příchodu do Zlína, že jste hodně spoluhráčů znal z dřívějška?

„To byl hlavní důvod, proč jsem sem přišel. Některé kluky znám fakt hrozně dlouhou dobu. Vencu Procházku z Plzně. Roberta Hrubého z Teplic. Pak jsme sešli v Baníku. Vím, že jsou to super fotbalisté a super kluci do kabiny. Je to hodně o partě a ta je ve Zlíně dobrá. Cítím, že tady super. Trošku mě přibrzdilo zranění, ale už je to dobrý. Věřím, že odehraju hodně zápasů a budeme vyhrávat.“