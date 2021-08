Karafiát: Na druhé straně by gól platil. Věděli jsme, že to bude o jedné chybě

Jak jste porážku se Slavií viděl?

„Hodnotí se mi to velice těžko. (zklamaně vydechne) Věděli jsme, že to bude zápas o jedné chybě, připravovali jsme se celý týden, abychom byli disciplinovaní a precizní. Ale bohužel jsme tu chybu udělali my, asi rovnou dvě. V těchto zápasech je to pak dvakrát těžší. Je to škoda.“

Co jste říkal neuznanému gólu Jiřího Skaláka?

„Viděl jsem to asi tak, že kdyby se to stalo na druhé straně, gól normálně platí. Víc bych se k tomu nechtěl vyjadřovat.“

Mladá Boleslav - Slavia: Skalák odstrčil Oscara a přeloboval Koláře, gól! Ale zasáhl VAR

Chyba gólmana Jana Šedy před gólem Jana Kuchty byla tedy rozhodující?

„Chyby se stávají, bohužel to přišlo v takovém zápase, kdy jsme se jich chtěli vyvarovat. Přitom vstup do utkání jsme měli dobrý, kdyby se hrálo jedenáct na jedenáct za stavu 0:0, bylo by to samozřejmě úplně jiné. Ale bohužel jsme se dostali do takové situace.“

Po vyloučení Vojtěcha Smrže tedy byly vaše šance na dobrý výsledek už minimální?

„Vůbec jsem si toho nevšiml, protože se to odehrávalo mimo hru, balon už byl jinde. Lingr tam Vojtovi zavazel asi schválně, aby nemohl pokračovat dopředu. A Vojta se po něm asi ohnal. Ještě jsem to neviděl, takže nemůžu hodnotit, ale je tam VAR a ten viděl červenou kartu.“

Je to tedy velké zklamání?

„Zklamání je, ale myslím si, že se pak ukázal týmový charakter. Bojovali jsme, nic jsme nevzdávali, nějakou šanci jsme si vytvořili. Kdybychom dali gól, možná bychom to uhráli na 1:1, ale hrát v oslabení je těžké. Chtěli jsme se vyvarovat debaklu, zvládali jsme to velmi dobře. Hodně lidí očekávalo, že spíš dostaneme druhou branku, což se v závěru utkání taky potvrdilo. Pro nás vzadu už to bylo náročný. Ještě nám rozhodčí mohl na konci písknout penaltu, byl tam zákrok na Plechatého, i když šel balon z vápna. Ale ani se tím nezabývali.“

Mladá Boleslav - Slavia: Smrž loktem zákeřně udeřil Lingra, po zásahu VAR dostal červenou