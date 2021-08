Hancko: V prvním poločase nám nešly nohy. Musíme si poradit bez Dočkala

Znovu dostal do stoperské dvojice nového parťáka. Před týdnem nastoupil Dávid Hancko po boku Martina Vitíka, v úterý v Monaku s Filipem Panákem a dnes s Lukášem Štetinou. I to se mohlo promítnout do první bodové ztráty Sparty v sezoně, hlavně v prvním poločase totiž v defenzivě nepůsobila vůbec pevně. „Nešly nám nohy, ale to nemůže být výmluva,“ prohlásil slovenský reprezentant.

Poprvé v sezoně jste ztratili body. Jaké vidíte příčiny?

„Moc nás to mrzí, nechtěli jsme tu remizovat, přijeli jsme vyhrát. Možná se na nás trochu podepsal ten program, v prvním poločase to bylo vidět, nohy nám nešly. Ale to nemůže být výmluva, tak to nemyslím. Jsme mužstvo, které by to mělo zvládat. První poločas jsme měli snadné ztráty, Bohemka hrozila z brejků. To nebylo dobré. Ve druhé půli jsme myslím dobře odpověděli, bušili jsme do nich. Ale dali jsme bohužel jen jednu branku.“

Projevilo se na výkonu v prvním poločase, že chyběl kapitán Bořek Dočkal? V přechodové fázi jste poztráceli spoustu balonů.

„Jednoznačně. On nám pomáhá s organizací hry i svou ofenzivní kvalitou. Ale to se nedá nic dělat, teď je zraněný, musíme si poradit i bez něho. Máme široký kádr a takové zápasy bychom měli zvládat. Teď konečně budeme mít celý týden na přípravu, máme před sebou dva domácí zápasy.“

Po vyrovnávacím gólu jste měli další vyloženou šanci, ale pak už toho směrem dopředu moc nebylo. Čím si to vysvětlujete?

„Pak už to byly jen závary, centry… Jenže Bohemka hrála na tři stopery, měli to ve vápně velmi dobře pokryté a dařilo se jim všechny centry odvracet. Brankář jim zachytal fantasticky. Všechny tyhle věci rozhodly o tom, že jsme nepřidali druhý gól. Nechybělo moc, ale vždycky něco ano.“

Jak hodnotíte vstup do sezony?

„Máme o dva body méně, než jsme si přáli. Ale musíme brát i ten bod, nesmíme být negativní. Máme Evropskou ligu, v lize jsme neprohráli a teď jsou před námi před pauzou dva důležité domácí zápasy. Je třeba se na ně soustředit a zvládnout je. Jestli je teď deset bodů hodně nebo málo, to se uvidí po konci soutěže.“