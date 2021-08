Co ukázala Plzeň: První místo? Věřte Hybšovi! Machr Řezník a nabitý střed

Sebevědomé proroctví Matěje Hybše se pomaličku začíná naplňovat - Plzeň po čtyřech kolech vede ligu. Proti Slovanu poprvé udržela čisté konto a ukázala, že se může spoléhat i na hráče, kteří byli nedávno na odpis. Co Viktoria při výhře 1:0 v Liberci předvedla?

Poprvé s nulou Vážně to trvalo. Celkem sedm zápasů. Tři v lize, čtyři v Evropě. V každém z nich Viktoria aspoň jednou inkasovala. V neděli ale zavřela kohouty. Aleš Hruška si mohl do statistik zapsat sedmaosmdesátou vychytanou nulu kariéry. Práci měl, o tom žádná. Veteránovi v brance jednou pomohla tyč po hlavičce Mikuly, jinak si musel problémy vyřešit sám. Vypadal sebevědomě, evidentně mu pomohl parádní postupový zápas proti TNS. Čisté konto je cenné o to víc, že obrana nastoupila v tomto složení poprvé: zprava Řezník, stopeři Pernica s Kašou a nalevo Hybš. Liberec - Plzeň: Nečasův centr našel Rondičovu hlavu, Hruška pokus chytil

Machr Řezník Už měl zabalené věci, v hlavě nachystaný na definitivní sbohem. A to z klubu, který mu posílá výplatu od sezony 2011/12! V létě trénoval s béčkem, připravoval se transfer jinam. Jenže na Radima Řezníka se usmálo štěstí. Tedy štěstí… Spíš hromadu spoluhráčů potkala smůla v podobě zranění. Dvaatřicetiletý bek se mohl vrátit do hlavního týmu a zatím válí. V Liberci se trefil už podruhé v ročníku. Stejně jako proti Mladé Boleslavi znamenal jeho úder na zadní tyči tři body. Je to machr!“ Klukům jsem říkal, že bych takové góly chtěl dávat, aby se mi míč odrážel před prázdnou branku. Jhon Mosquera hlavičkoval, ale brankář míč dobře vyrazil. Stál jsem na správném místě a pak už jen slíznul smetanu. Hlavně, že jsme vyhráli,“ usmíval se. Liberec - Plzeň: Řezník na zadní tyči dorazil míč do sítě, 1:0 pro Viktorii!

„Hrubián“ Chorý Milan Knobloch se v bolestech svíjel na zemi, spoluhráči výmluvnými gesty svolávali k ležícímu gólmanovi doktorský minitým. Nakonec vše dobře dopadlo, ale v první chvíli šla sranda stranou. Co se přihodilo? Dorážku střely Matěje Hybše si vzal na starost Tomáš Chorý. Ano, ten chlap, co měří bez centimetru dva metry a je tak trochu pohybově neelegantní. Prostě neohrabaný. Vystřelil, za půl vteřiny se mu pod nohy svalil Knobloch a habán ve snaze ho přeskočit, nebo snad překročit, šlápl levou nohou libereckému gólmanovi přímo na žaludek. Auuu! Liberec - Plzeň: Obrovská šance Viktorie! Ale Chorý "jen" šlápl na Knoblochovo břicho Premium Video patří k placenému obsahu iSportu Již mám předplatné - přihlásit se Vybrat předplatné

První místo! Věřte Hybšovi Na tiskové konferenci před startem sezony se Matěj Hybš posadil do křesla a na otázku, co chce s týmem dokázat, zcela suše odvětil: „Postoupit do základní skupiny evropských pohárů a vyhrát ligu.“ Sebevědomé prohlášení, hlavně jeho druhá část, vyvolala mírný úsměv na rtech, s notnou dávkou pichlavé ironie a sarkasmu byla fanoušky napříč republikou glosovaná na sociálních sítích. Jenže Plzeň rozjela ročník uhrančivým stylem. V neděli zvítězila v Liberci a ze čtyř ligových zápasů sebrala plný počet dvanácti bodů. Nikdo v Česku není lepší. Věřte Matěji Hybšovi! SESTŘIH: Liberec - Plzeň 0:1. Další vydřená výhra, Viktoria jde do čela. Rozhodl Řezník