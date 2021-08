Agent Vrťo: V šestnácti byl Almási kůzlátko, Baník na něm může vydělat

Čtyři kola, devět bodů. Jaká je v Ostravě nálada?

„Výborná. Tak dobrý vstup asi nikdo nečekal, protože některé zápasy v přípravě nebyly ideální. Ondra Smetana hledal sestavu, zkoušel různé varianty, vypadá to, že si to sedlo. Možná trošku udělal pořádek i v kabině. Hráči cítí konkurenci, protože Vašek Brabec investoval hodně peněz. A konkurence je nejlepší lék na pohodlnost. I když to má i stinnou stránku.“

Jakou?

„Když vidím, kolik hráčů z áčka chodí hrát za třetiligový B-tým... Chápu, že oni musejí mít někde herní vytížení, bohužel to odnášejí mladí. Momentálně se však asi hledí ze všeho nejvíc na áčko, je potřeba mít hráče připravené a v zápřahu. Trenéři béčka pak udělali aspoň správnou věc v tom smyslu, že zařídili zápas proti juniorce Slovácka, aby měli praxi i ti další mladí.“

SESTŘIH: Baník - Pardubice 3:1. Ostrava rozhodla po přestávce skvělou smrští

Dřív to nebylo tak, že by hráči jako Pokorný nebo Zajíc měli problém dostat se vůbec do nominace...

„Navíc má Baník ještě spoustu hráčů na hostování. Asi ví, proč takovou obměnu udělali. Koupili kvalitu, ale ukáže se to hlavně až časem. Je dobře, že se posily chytly a šlape to i ostatním. Azevedo čekal na šanci, nastoupil a rozhodl. Řekl si o další šanci, navíc Buchta je zraněný. Ondra má z čeho vybírat.“

Co říkáte na to, že za čtyři letní posily zaplatil Baník téměř třicet milionů?

„Když jsem byl v klubu já, byly tam jiné problémy. Spadlo se a někteří hráči nechtěli za Baník hrát. Byly tam dluhy,