„Záplata“ Sáček táhne Spartu. Uhrin ho posílá do ciziny, Karlsson bez formy

Na jedné straně podceňovaný univerzál, roky pasovaný do pozice jakési záplaty. Na té druhé ofenzivní hračička a klíčový muž Pavla Vrby po jeho jarním nástupu do Sparty. Michal Sáček a David Moberg Karlsson. V úvodu nové sezony se jejich role otočily. Zatímco přímočarý středopolař je výkonnostně od svých parťáků odskočený, Seveřan navzdory solidní ofenzivní produkci zůstává za očekáváním. Nepřesvědčil ani Dušana Uhrina ml., který naopak chválí Sáčka - ten by podle něho mohl získat zahraniční angažmá. „Je spoustu takových kluků, kterým to venku sedlo víc než v naší fyzicky náročné lize,“ říká v rozhovoru pro iSport Premium.