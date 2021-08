Zájem o Sáčka nejen z Itálie! Není neprodejný, co Sparta a Sadílek?

Zaskvěl se vynikajícím výkonem v odvetném utkání druhého předkola Ligy mistrů proti Rapidu. Právě tohle představení záložníka Michala Sáčka dost možná zburcovalo zájem ze zahraničí. Itaská média informují o zájmu Spezie, ve frontě ovšem stojí víc klubů. Podle informací serveru iSport.cz v tuhle chvíli na stole žádná konkrétní nabídka neleží, což se ale může brzy změnit. Co na to Sparta?

Do domácího střetu s Rapidem naskočil Michal Sáček ve 34. minutě, když nahradil zraněného Davida Pavelku. Čtyřiadvacetiletý středopolař se okamžitě chytil a patřil k nejlepším hráčům rudého týmu.

Osvědčil svou přímočarost, precizní driblink i odvahu. Několikrát dobře vyvezl balon a položil tím základ pozdější šance, zároveň příkladně tahal i do defenzivy. Tenhle komplexní výkon vzbudil v zahraničí okamžitou reakci.

Italská média informují o tom, že má Sáčka v hledáčku Spezia, patnáctý tým minulého ročníku Seria A. Není ovšem zdaleka jediný. „Na Michala se ptá mnohem víc klubů,“ informuje zdroj blízký letenskému klubu.

Podle informací iSport.cz zatím žádná konkrétní nabídka na stole není, veškerý kontakt zatím probíhá telefonicky. To se ale může velice rychle změnit, kluby ze západu Evropy totiž přestupové domino spustí až během srpna.

Záležet bude i na postoji Pražanů. Ten je v tuhle chvíli jasný: rudí se koncentrují pouze na dvojzápas s Monakem v rámci třetího předkola Ligy mistrů, případné obchody budou řešit až po něm.

Sáček nepatří do kategorie neprodejných hráčů, v jaké jsou nyní třeba Adam Hložek nebo Adam Karabec. Na Letné odvedl cenné služby a v případě velmi zajímavé nabídky by mohl dostat zelenou. S ohledem na ekonomickou stabilitu ovšem Sparta není v pozici, že by musela prodávat za každou cenu. Může kývnout jen na opravdu zajímavé peníze.

Podle renomovaného serveru Transfermarkt má rodák z Hustopečí nyní hodnotu dva miliony eur, taková suma by ovšem sparťanské vedení rozhodně neuspokojila.

Návazností na Sáčkovu budoucnost může být Michal Sadílek, jenž je dlouhodobě spojovaný s přesunem do Sparty. Letenští univerzála z PSV Eindhoven sledují, podle informací iSport.cz ovšem v tuhle chvíli s nizozemskou protistranou v žádném kontaktu nejsou.

I tahle linka se ale může po bitvách s Monakem rozjet.