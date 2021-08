Talent Mašek prodloužil v Boleslavi, Sparta se Slavií ho dál sledují

Zájemci z nejslavnějších pražských adres i ze zahraničí si momentálně musejí nechat zajít chuť, sedmnáctiletý klenot Lukáš Mašek podepsal novou smlouvu v Mladé Boleslavi, kde je čerstvě vázán do června 2023. Boleslav mu může nabídnout to, co jiní slíbit nemohou: pravidelné naskakování ve FORTUNA:LIZE. Mašek nastoupil do tří ze čtyř utkání Středočechů v nové sezoně, naposledy proti Slavii figuroval v základní sestavě.