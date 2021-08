Hložek: Gól a asistence? Ulevilo se mi, ve druhé půli jsme změnili pohyb

Opět prokázal, jaký klenot v něm Sparta má. Adam Hložek převzal zkraje druhé půle souboje s Hradcem Králové ve vápně míč, práskl do něj a brankář Vilém Fendrich se snažil o zákrok marně. Pumelice zaplula do sítě. Nastartoval tak jízdu Letenských, která se nakonec zastavila až na výsledku 4:0. Osmnáctiletý ofenzivní talent měl prsty i v druhé trefě rudých, ke gólu vybídl Jakuba Peška. „Po posledních zápasech se mi ulevilo, jsem za to rád,“ přiznal po vítězství nad nováčkem Hložek.

Dlouho trvalo, než jste se dokázali gólově prosadit. Co jste si za stavu 0:0 říkali v poločase?

„Trvalo to. Přišlo mi, jako kdybychom si snad mysleli, že to proti Hradci Králové půjde úplně samo. Jenže soupeř přijel dobře připravený. Kvalitně na nás nastoupili. Dobře nás presovali, neměli jsme tam toho v úvodu ale moc. Pár šancí bylo, ale na gól to bylo málo. Takhle nemůžeme hrát, vstupovat takovým způsobem do zápasů, to nejde. Do druhé půle jsme si řekli, co chceme změnit, a povedlo se to.“

Byl klíčový váš první gól, kdy z týmu viditelně spadlo napětí a přidali jste pak další trefy?

„Už v průběhu poločasové přestávky jsme věřili, že Hradec nemůže takový styl hry udržet celý zápas. My jsme na taková utkání zvyklí, tlačili jsme na ně a nakonec to tam padlo.“

SESTŘIH: Sparta - Hradec Králové 4:0. Vysoká výhra Letenských, dvakrát pálil Pešek

Po remíze 1:1 na Bohemians jste byli všichni hodně zklamaní, atmosféra nebyla ideální. Projevilo se třeba i to na sparťanském výkonu v průběhu prvního poločasu proti Votrokům?

„To si nemyslím, nebyli jsme nervózní. V naší hře ale chyběl pohyb. Ale radikálně jsme to ve druhém poločase změnili.“

V utkání jste se prosadil střelecky, navrch jste přidal i gólovou asistenci na trefu Jakuba Peška. Jste se svým výkonem spokojený?

„Jsem rád za každý vstřelený gól i za každou asistenci. Určitě se mi po posledních zápasech ulevilo, jsem za to rád.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 54. Hložek, 67. Pešek, 72. Polidar, 88. Pešek Hosté: Sestavy Domácí: Nita – Wiesner (85. A. Gabriel), Panák, Hancko, Polidar – Pavelka (C), Sáček – Karabec (59. Moberg Karlsson), Hložek (85. Souček), Pešek – Pulkrab (76. Drchal). Hosté: Fendrich – Mejdr, Donát, J. Král, Urma (90+3. Jakub Klíma) – Kodeš, J. Rada (76. Soukeník) – Harazim, Jakub Rezek (61. Prekop), Vlkanova (C) (76. Vašulín) – Kubala (61. P. Dvořák). Náhradníci Domácí: Heča, Vitík, Gabriel, Souček, Drchal, Moberg Karlsson, Minčev Hosté: Vízek, Kateřiňák, Soukeník, Prekop, Klíma, Dvořák, Vašulín Karty Hosté: J. Král, Kodeš, Donát, Harazim, Prekop Rozhodčí Machálek – Kříž, Vodrážka Stadion Generali Česká pojišťovna Arena, Praha - Bubeneč Návštěva 6 263 diváků

