Kapitán Bořil do sestavy! PAOK o něj dál bojuje, Slavia zůstává neoblomná

Lídr zpátky na plac! Už dnes proti Baníku by se pravděpodobně měl po delší pauze zaviněné zraněním a prodlouženým odpočinkem vrátit Jan Bořil. „Počítáme s tím, že ho už zatížíme, půjde do zápasu,“ odhalil pro klubový web trenér Jindřich Trpišovský své plány na šlágr s Baníkem. Vedle toho stále přetrvávají snahy řeckého PAOK Soluň Bořila získat, Slavia zůstává neoblomná.

Ještě ani jedna odkopaná minuta. Ani vteřinka. Jan Bořil si po minulé extra náročné sezoně prodloužil volno, částečně i vynuceně, protože si z národního týmu po EURO přivezl zranění.

Proto ho trenér Jindřich Trpišovský vynechal i ze soupisky pro třetí předkolo Ligy mistrů proti Ferencvárosi, věděl, že svého kapitána nebude moct využít. Stejně jako v ostatních soutěžních zápasech.

Na play off Evropské ligy proti Legii už ho ale zapsal, ovšem pořád s tím, že dosud nenastoupil. Ani v prvním utkání proti polskému šampionovi v Edenu. Má to přijít teprve dnes. Kapitán na plac. „Počítáme s tím, že už ho zatížíme, půjde do zápasu,“ nekličkoval kouč Trpišovský. Bořil by se měl objevit na své obvyklé pozici levého obránce.

Vedle toho stále trvá, podle řeckých médií, snaha PAOK Soluň reprezentačního obránce získat. Obě strany jsou si ale pořád vzdálené, řecký klub totiž v původním návrhu měl požadovat hráče zadarmo, pouze by převzal jeho plat, to Slavia odmítá taky proto, že by pak neměla kým krýt Oscara Dorleyho.

Nemusí to být ale zdaleka jediná změna. Je možné, že kvůli odvetě play off Evropské ligy, která se hraje příští čtvrtek ve Varšavě, uleví Trpišovský více hráčům. Rozhodně i třeba hrdinovi prvního utkání proti Legii Lukáši Masopustovi, který kvůli zranění střídal. „Čekáme pořád na výsledky rezonance, ale není to dobré. Vše nasvědčuje tomu, že by mohlo jít i o vážnější zranění,“ obává se slávistický kouč.

Plus stále naplno netrénuje útočník Michael Krmenčík, přetrvávající problémy má Peter Olayinka a několik týdnů pauzy čeká i Petra Ševčíka a Srdjana Plavšiče.

„Kádr je ale i tak na ligu široký, teď jsme navíc byli omezení evropskou soupiskou, na Baník nebudeme. Pořád je tu velký počet hráčů, aby základní sestava byla dostatečně kvalitní a měli jsme i možnosti na střídání do zápasu,“ věří svému výběru Trpišovský.

SESTŘIH: Slavia - Legia Varšava 2:2. Přestřelka v Edenu, domácí dvakrát dotahovali