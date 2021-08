ONLINE + VIDEO: Plzeň - Karviná. Přidá Viktoria páté vítězství?

5. kolo FORTUNA:LIGY pokračuje soubojem Plzně s Karvinou. Viktoria je zatím pořád stoprocentní, a pokud uspěje, vrátí se do čela tabulky. V týdnu navíc dobře vykročila do play off Konfereční ligy, když zdolala CSKA Sofia (2:0). Naopak Karviné vstup do nového ročníku moc nevyšel, ze čtyř zápasů získala jen dva body. Překvapí teď na západě Čech, nebo domácí potvrdí roli favorita? ONLINE přenos ze zápasu sledujte na iSport.cz, výkop je v 16.00!