Plzeň blízko Evropě: odepsaný hrdina, ostré kraje i Šádkovo nahození

Důležitý bank v podobě 75 milionů korun už Plzeň téměř shrabává do pokladny. V prvním duelu play off o Konferenční ligu zvítězila Viktoria nad CSKA Sofia 2:0 a pokud za týden zvládne odvetu v Bulharsku, pronikne do hlavní fáze evropské soutěže. Co Západočeši předvedli ve čtvrteční partii ve Štruncových sadech?