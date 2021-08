Tři kapitáni na jednom smetišti. A na Brabce v Plzni nezbylo místo…

V případě stoperů se Viktoria Plzeň dostala do mimořádné pozice. Tři ze čtyř zkušených konkurentů, kteří se perou o dva fleky v základu, bere trenér Michal Bílek dokonce jako týmové kapitány. Tvrdá konkurence dopadla na Jakuba Brabce. Klíčový muž západočeské sestavy zůstal v úvodním play off o Konferenční ligu proti bulharskému CSKA Sofia překvapivě na lavičce.

Posadit Jakuba Brabce v Plzni? V posledních třech sezonách téměř nemyslitelná záležitost. Pavel Vrba, Adrian Guľa i Michal Bílek zkušeného stopera brali do základu téměř automaticky, pokud byl zdravotně v pohodě.

Ve čtvrtek proti Sofii ale plzeňští trenéři vyslali do akce Luďka Pernicu s Filipem Kašou. Tedy dvojici, která měla svým parťákům spíš krýt záda. Lukáše Hejdu vyřadilo zranění, v Brabcově případě šlo o překvapivou záležitost.

„Risk to možná trošku byl, vycházeli jsme z jejich aktuální formy. Stoperská dvojice Kaša s Pernicou odehrála zápas v Liberci velice dobře, nechtěli jsme do toho sahat,“ vysvětlil po utkání trenér Bílek.

Brabec se už minulou sezonu potýkal se slabší formou, některé zápasy mu nevyšly. EURO strávil v českém výběru jako náhradník s minimálním vytížením, prakticky okamžitě po návratu z turnaje se připojil k Plzni na soustředění. Naskočil do základu a v rychlém sledu odehrál sedm kompletních zápasů. Už ne jako kapitán, tím kabina zvolila Lukáše Hejdu. Brabec zůstal asistentem, stejně jako Luděk Pernica, který měl pásku naposledy proti CSKA.

„Jakub Brabec po mistrovství Evropy vůbec netrénoval, kromě posledního utkání sehrál všechny zápasy, malinko si odpočinul. Jsem přesvědčený, že stále bude platným hráčem,“ reagoval na dotaz ohledně stoperů Bílek. „Ještě je tady Hejda, věřím, že se k nám také připojí. Jsem rád, že při takovém zápřahu můžeme stopery točit.“

Podle informací Sportu má Brabec od plzeňského vedení delší dobu slíbeno, že v případě zajímavé nabídky ho klub uvolní. S tím také v květnu 2019 podepisoval tříletý kontrakt platný do června 2022.

Brabec by se nebránil odchodu do ciziny, majitel Viktorie Adolf Šádek by zase rád ušetřil na hráčově platu. Jenže reálná nabídka zatím na stole není, tím pádem musí Brabec v Plzni bojovat. S konkurencí ostřílených kapitánů, kteří také chtějí být na hřišti…

