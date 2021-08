Bílek chválí šířku kádru i Chorého: Byl vynikající, ale musí se koncentrovat

Viktoria si dál drží úroveň. Páté vystoupení v ligové sezoně proměnila v páté vítězství. Proti Karviné ušetřila nervy i síly důležitých borců. S úsměvem na tváři došla k triumfu 2:0. Dalším pozoruhodným číslem se blýskl Tomáš Chorý, z pokutového kopu vstřelil vítěznou branku. „Zase předvedl vynikající výkon,“ chválil Michal Bílek. O druhou trefu se postaral Filip Kaša. Pokud Plzeň ve čtvrtek zvládne v Sofii postoupit do základní fáze Konferenční ligy, může vstup do ročníku ohodnotit jako fantastický.

Jak náročné je v režimu čtvrtek – neděle tvořit sestavu?

„Nic jiného nezbývá, nemůžeme hrát tolik zápasů s totožnými hráči. Proto jsem rád, že kádr je v Plzni dostatečně široký, abychom mohli sestavu protočit. Zraněných kluků máme pořád hodně, navíc jde o důležité fotbalisty. Jsem rád, že hráči, kteří bez výrazné zápasové zátěže vlezou na hřiště, to zvládají poměrně dobře. Karviná nebyla jednoduchým soupeřem, přesto jsme to zvládli a vyhráli. Jsou to cenné body.“

Víceméně platí, že kdokoliv povýší z lavičky do základu, zvládne svůj part velmi dobře. Jak hráčům vysvětlujete, že i když mají dobrou formu, do sestavy se nevejdou?

„Abych řekl pravdu, hráčům to moc nevysvětluju. Kádr je široký, program je velmi náročný a já klukům kladu na srdce, že každý z nich musí být připravený. Když někdo nehraje dva tři zápasy, tak stejně musí v tréninku pracovat na sto procent a musí se o sebe starat způsobem, že když přijde první šance, tak ji chytne. Tohle nastavení se nám daří, dnes to bylo vidět. Kluci, co nehráli předtím, zvládli zápas dobře. Pro některé je to samozřejmě velmi složité. Náš dvacátý hráč by hrál jinde v základu, u nás se nedostane ani na lavičku.“

Jak byste zhodnotil výkon Tomáše Chorého?

„Zase předvedl vynikající výkon. V každém zápase má skvělý přístup. Maká, dře, udělá spousty práce pro tým, je velmi platný při standardních situacích. Panuje s ním spokojenost.“

Kladete mu na srdce, ať je disciplinovaný? On je sběratelem žlutých karet, mnohdy ho to ruší od koncentrace na utkání…

„Je pravda, že s tím měl problémy. Ostatně i v posledním pohárovém zápase proti Sofii obdržel za faul zbytečnou kartu. Mluvil jsem s ním o tom. Je opravdu potřeba, aby se koncentroval jen na sebe a na zápas. Okolní vlivy jako rozhodčí a soupeř musí vytěsnit. To platí i pro ostatní. Věřím, že Choras na tom zapracuje a žluté karty za mluvení nebo za fauly nebude dostávat.“

Do ligové sezony jste vstoupili pěti výhrami v řadě, jste v play off Konferenční ligy. Je úvod ročníku nad vaše očekávání?

„Jsem rád, že jsme chytli ligu a v pohárech máme před sebou poslední úkol. Kdyby mi někdo řekl, že vyhrajeme devět z deseti soutěžních utkání, tak bych potom hned skočil. Naše výsledky jsou však zasloužené. Tým dobře pracuje, je poctivý a zodpovědný. Výhrám jdeme naproti a vážíme si toho. Hráče nabádám, že není možné jít, co se týče pracovitosti a přístupu, o něco níž, jinak okamžitě narazíme. Oni ale všechno plní, proto máme dobré výsledky. Jakmile ale něco podceníme, časem se v tom budeme plácát. To nechceme za žádnou cenu dopustit. Věřím tomu, že v tomto trendu budeme pokračovat.“

Máte jisto ohledně sestavy na odvetu s CSKA Sofia, nebo výkony hráčů proti Karviné vám zamotaly hlavu?

„Mám z čeho vybírat, nicméně představu o sestavě mám. Hrajeme za čtyři dny, ještě se může cokoliv změnit.“