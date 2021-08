Hoftych o (možném) odvolání: Umím počítat, vydřený zápas zlomí sezonu

Z nedělního zápasu v Českých Budějovicích je prohra 0:1. Co na výkon říkáte?

„Do utkání jsme vstoupili slušně. Měli jsme šance po dvou hlavičkách Michaela Rabušice, bohužel jsme ale inkasovali lacinou branku po nedostoupení protihráčů. Od dvacáté minuty nás soupeř přehrával, nelíbilo se mi dostupování v soubojích a dostupování balonů, proto jsme také po přestávce udělali změny. Vytvořili jsme si několik šancí, bohužel nám to do branky nepadá a soupeř vyhrál jedním gólem.“

A kritická situace pokračuje...

„Kluci dobře trénují, na tréninku se maximálně snaží a chodí do všeho naplno. Z posledních tří zápasů se mi vyloženě nelíbila jen jedna dvacetiminutovka proti Dynamu, v níž jsme působili vyloženě neaktivně. Jinak je to i tom, že nám v koncovce chybí kvalita. Góly na tréninku už dokážeme dávat, což se na startu přípravy nedařilo, ale potřebujeme akce přetavit do zápasu. Každý tým, který se pohybuje v takové šňůře neúspěšných zápasů, nemá roli jednoduchou. Potřebujeme šňůru zlomit haluzáckým gólem.“

České Budějovice – Liberec: Vorel musel zasáhnout proti hlavičce Rabušice

Cítíte se ve své funkci nejistě?

„Samozřejmě umím počítat… Vím, jak to ve fotbale chodí. Po dalším zápase bude reprezentační přestávka, říká se, že tam může docházet k nějakým změnám. Zatím na téma konce debata v klubu neprobíhá, ale vstup do sezony je velmi špatný. Hlavně kvůli tomu, že nedáváme branky. Až na Spartu byly všechny zápasy velmi vyrovnané, bohužel neproměňujeme šance. Jako trenér musím počítat se vším, ale neberu si to. Na kluky jsme v neděli potřebovali vytvořit prostředí, že tlak je ve finále stejně na nás trenéry. Potřebovali jsme je v poločase probudit, aby přidali a nehráli na ustrašené aliby. Ve druhé půli jsme podali velmi dobrý výkon, ale chybí nám body, góly, to jednoznačně. Mrzí mě to nejvíc vůči fanouškům, bohužel nám to tam nepadá, prožíváme špatné období. Uvidíme, co se stane.“

Jak ono špatné období ukončit?

„Někteří kluci opět ukázali potenciál. Musím pochválit třeba Rabušice, který sice nedal branku, ale byl v útoku hrozně cítit. Potřebujeme šňůru zlomit brankou, vítězstvím. Potřebujeme, aby jeden vydřený zápas zlomil sezonu.“

Útočník Ľubomír Tupta, nejnovější posila, se dostal na hřiště, ale musel být střídán zpět. Stojí za tím nedotrénovanost?

„Tupta je s námi zhruba čtyři dny a na tréninku vypadal velmi slušně z hlediska fyzických čísel, trénoval s Veronou i individuálně. Jevil se připraveně, ale trochu ho chytil lýtkový sval. Nehrál delší dobu soutěžní utkání a myslím, že si neuměl tempo vydávkovat. Předpokládám, že nejde o nic vážného, spíš se bavíme o větší křeči z přetažení… Potřebovali jsme si v jeho případě pomoct střídáním, bohužel jsme ho museli stáhnout zpátky.“