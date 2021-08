Hrdina Slavie Samek: Hodně jsem to prožíval. V kabině schytal vajíčka

Jasný slávistický triumf řídil nečekaný hrdina. Mladičký záložník Daniel Samek se při teprve čtvrtém ligovém startu blýskl premiérovým gólem a asistencí navrch. Nejdřív přesným centrem našel hlavu Stanislava Tecla, pak sám zakončil hezkou kombinaci Pražanů. Při oslavě mu z očí dokonce vytryskly slzy. „Něco podobného jsem si ani nedokázal představit,“ radoval se po utkání. Jeho přesný zápasový věk? 17 let, 6 měsíců a 3 dny.

Odehrál jste někdy vůbec lepší zápas?

„Asi ne. Pořádně si to teď ještě neuvědomuju a dojde mi to až někdy později.“

Stihl jste při svém gólu v pádu mířit?

„Ale ano. Snažil jsem se to trefit na zadní tyč, což se povedlo úplně fantasticky. Takhle jsem to ani nečekal. Panuje naprostá spokojenost.“

Musel jste si křiknout, aby vám Ivan Schranz nahrál?

„Křikl jsem si. V první chvíli jsem ani nevěděl, že tam půjdu, ale vyšlo to skvěle.“

Po gólu jste slavil hodně emotivně, byly tam i slzy...

„Je to pravda, hodně jsem to prožíval. Ani jsem si nedokázal představit, že by se něco takového mohlo stát. Neuvěřitelné.“

Navíc máte i asistenci. Kopal jste přímý kop do prostoru, nebo jste přímo hledal hlavu Stanislava Tecla?

„Byli jsme domluvení, že budu mířit do prostoru. Ale Standa si míč fantasticky našel.“

Váš výkon ocenil Eden potleskem vestoje při střídání. Jaké to bylo?

„Skvělé. Úžasný okamžik. Jsem strašně rád, že se mi něco tak fantastického povedlo. Pořád je to ale jen začátek mé kariéry.“

A užil jste si vítěznou děkovačku s fanoušky, kterou jste řídil?

„Netlačil jsem se do ní, byl jsem trochu nervózní. V sedmnácti před celou Tribunou Sever se to nepoštěstí každému. Ale zvládl jsem to dobře, takže super.“

Spoluhráči si pro vás prý ještě připravili v kabině určitý rituál.

„Přišel jsem do kabiny a těsně před děkovačkou kolem mě nastoupilo šest kluků. Nemohl jsem utéct a schytal asi deset vajíček. Musel jsem se hned umýt, měl jsem to prakticky všude. Ale když gólový debut, tak se vším všudy.“ (usměje se)