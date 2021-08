Beauguel: Končím v Plzni! Útočník mluvil o rasismu, co ho může udržet?

Viktoria Plzeň může mít vážné starosti. Hrozí, že přijde o klíčového útočníka a elitního střelce. Jean-David Beauguel naznačil, že západočeský klub hodlá po sezoně opustit. Smlouva mu běží do léta 2022 a zatím se nezdá, že by kontrakt prodloužil. „Chci odtud odejít,” řekl v podcastu Space013 francouzský hráč, jemuž bude v březnu 30 let.

Beauguel mluvil o odchodu z českého fotbalu už v minulosti. Vadí mu především věci spojené s rasismem, proti kterým se tvrdě ohrazuje na sociálních sítích i ve svých mediálních vystoupeních. Za rok mu v Plzni vyprší kontrakt a vypadá to, že svůj konec v dresu Viktorie myslí vážně.

„Ať se stane cokoliv, je to můj poslední rok ve Viktorii. Chci odtud odejít. V Česku jsem měl hodně problémů s rasismem. Hlavně na sociálních sítích,” sdělil v podcastu Space013.

Pro západočeský celek by šlo o bolavou ztrátu, Beauguel patří mezi klíčové hráče a v posledních sezonách plnil roli útočníka číslo jedna. Aktuálně se klub soustředí na odvetu Konferenční ligy v Bulharsku proti CSKA Sofia a o prodeji svého elitního střelce nechce ani slyšet. Slova svého hráče komentovat nechtěl.

„Není to uzavřené tak, že v Plzni pokračovat nebude. Ale smlouva mu vyprší v červnu 2022, záleží na tom, jak dopadne Plzeň ve čtvrtek a jaká tam bude finanční situace. Nebráníme se ničemu, už teď jsme poměrně dost lukrativních nabídek odmítli,“ sdělil Sportu hráčský agent Petr Bartoníček, který stál za Beauguelovým příchodem do Plzně na sklonku roku 2018 ze Zlína.

Budoucnost vysokého Francouze se může vyjasnit během následujících týdnů. Pokud se Plzeň po dvouleté odmlce do pohárů dostane, utrží minimálně 75 milionů korun. Tím pádem si bude moct dovolit nabídnout útočníkovi novou smlouvu a udržet ho i pro další sezony. „Prezident mi řekl, že chce, abych pokračoval, ale já řekl ne!” nicméně prohlásil Beauguel.

Západočeské vedení v současné chvíli o novém kontraktu nejedná. „To, co se odmítlo, bylo úplně mimo možnosti Plzně, takže vidíme, že tam prostor je. Bude mu třicet let, může jít o poslední smlouvu, měla by být lukrativní. Zatím ho Plzeň prodat nechce, je to pro ni klíčový hráč To by ta nabídka musela být nad rámec Ba Louy,“ upřesnil Bartoníček. Ba Loua se po zápase v Sofii přesune do Lechu Poznaň, Plzeň vyinkasuje 31 milionů korun.

Bílkův soubor letí do Bulharska se solidním náskokem 2:0 z domácího zápasu. Beauguel vyléčil svalové problémy a měl by být k dispozici, nastoupil už v neděli proti Karviné (2:0) na závěrečnou půlhodinu.

On i druhý plzeňský hroťák Tomáš Chorý jsou v solidní formě. Beauguel zachránil Plzeň v odvetě 3. předkola Konferenční ligy proti velšskému TNS (4:1), kdy v nastavení vstřelil gól na 3:1 a posunul zápas do prodloužení. V rozstřelu proměnil i penaltu, v aktuální sezoně odehrál 9 zápasů a do statistik si zapsal pět gólů.

Do Plzně přišel v zimě 2019 jako volný hráč ze Zlína, v útoku nahradil tehdy zraněného Michaela Krmenčíka. Podepsal smlouvu na tři a půl roku. Pokud je zdravý, patří k nejnebezpečnějším útočníkům v lize, Plzeň na jeho důraz, výšku i slušnou techniku hodně spoléhá.

Beauguel se zapojuje i do dění mimo fotbal, dbá i na charitu. Na zatím posledním domácím zápase s Karvinou se zasadil o to, aby klub na stadion pozval i nemocné děti a sirotky. Po utkání se s nimi v útrobách Doosan Areny potkal, vyfotil a na památku se jim podepsal.

SESTŘIH: Plzeň - Karviná 2:0. Viktoria pokračuje na vítězné vlně, trefili se Chorý s Kašou

Plzeň - Slovácko: Bucha skvěle naservíroval míč Beauguelovi, 1:1!

Plzeň - Mladá Boleslav: Káčer sklepl Beauguelovi, který otevřel skóre! 1:0