Strkanice po postupu Plzně! Beauguel se bránil: Ti dva byli arogantní, takže...

Louis Robles z The New Saints oslavuje svou trefu proti Plzni • Dominik Bakes / Sport

Náročnou úlohu zvládli. Fotbalisté Plzně zvrátili nepřízeň dvojzápasu s The New Saints a přes velšského protivníka po výsledcích 2:4 a 3:1 přešli po následném úspěšném penaltovém rozstřelu (4:1) do play off Konferenční ligy. Než ale v Doosan Aréně naplno propukly postupové oslavy, došlo ještě na strkanici mezi hráči. Jedním z hlavních aktérů v ní byl Jean-David Beauguel, který si neodpustil několik gest, za která se na něj snesla kritika na sociáních sítích. Co ho k nim vedlo? Útočník se k celému incidentu vyjádřil.

Dlouho to vypadalo na smutný plzeňský večer. Viktoria ale v závěru odvety s The New Saints dokázala posunout výsledek na 3:1, který dvojzápas 3. předkola Konferenční ligy poslal do prodloužení. To nerozhodlo, na řadu přišly penalty, které zvládla Plzeň s grácií 4:1 a mohla se nakonec radovat z postupu.

Poté, co Miroslav Káčer proměnil postupovou penaltu, propuklo v Doosan Aréně veselí. Avšak jen na chvíli, vzápětí jej přerušila strkanice hráčů obou klubů. Vidět bylo zejména máchání rukama Jeana-Davida Beauguela, který protivníkům posměšně mával a posílal je gesty domů. Aktivní byl i Jakub Brabec. Oba zmiňované musel uklidňovat právě střelec Káčer.

Na Beauguela se pak od mnohých nahrnula kritika na sociálních sítích, i vzhledem k tomu, jak aktivní na nich on sám je. A to například co se týče boje proti rasismu.

„Někteří lidé říkají, že jsem se nechoval v rámci fair play k ostatním hráčům. Ale nejednal jsem v tomto duchu pouze k dvěma soupeřům, brankáři (Paulu Harrisonovi) a hráči číslo 18, tedy Louisi Roblesovi. A to proto, že oni sami byli arogantní, a to už když jsme hráli u nich v Cardiffu. Nedokážete si představit, co se dělo na hřišti či v tunelu,“ bránil se francouzský útočník Viktorie na Twitteru.

„Za zbytkem jejich týmu jsem přišel a popřál jim hodně štěstí do zbytku sezony. Respektuji vás, pokud to děláte i vy. Ostatní je mi jedno. To je vše. Oko za oko, zub za zub,“ dodal Beauguel.