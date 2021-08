iSport podcast: Slavia je na Kúdelovi závislá. Co Kuchtův spor a Samek?

Nový iSport podcast se zaměřil mimo jiné na odvetný zápas Slavie v play-off Evropské ligy ve Varšavě a na to, v jaké kondici do něj sešívaní vstupují. Bude duel vypadat úplně jinak s Ondřejem Kúdelou a je pro Slavii problém, že je na něm tým závislý? Prosadí se v Edenu dlouhodoběji objev v záloze, sedmnáctiletý Daniel Samek, a předurčí tím cestu dalším talentům? Jak naloží Slavia s dalšími nadějnými fotbalisty? A co spor Kuchty s realizačním týmem?

0:00 Jak daleko je dohoda mezi Sport Investem a Zbrojovkou? Proč nedopadly námluvy se Šádkem a co Nezmar?

9:42 Proč chce Sport Invest koupit Brno? Jak by mohlo dojít k dohodě, kdyby byla záležitost neprůchozí přes UEFA a FIFA?

22:42 Jednalo by se v Brně o nepřekročitelný střet zájmů, nebo dobrý krok pro český fotbal? Dá se v lize vést klub udržitelně?

34:11 Proč doopravdy skončil Vozábal a jde o dohru sporu dvou táborů? Prosadí se Sivok jako sportovní ředitel?

48:17 Je Slavia závislá na Kúdelovi, co Kuchtův sport s trenéry a má mládež ve Slavii v čele se Samkem budoucnost? Co spolupráce s Vlašimí a Libercem?

