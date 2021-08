Zájem o Zimu. Přímý kontakt z Itálie, v Edenu čekají na nabídku

Jeden Zima, taky slávista, brankář Lukáš, už Itálii prošel křížem krážem. Janov, Benátky, Perugia, Mantova, Livorno, než letos v létě odešel do nizozemské druhé ligy do Venlo. Druhý by se tam mohl objevit co nevidět. O obránce „sešívaných“ Davida Zimu stojí FC Turín ze Serie A, červenobílí ale zatím čekají na konkrétní nabídku.